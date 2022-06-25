漫威演員身家比一比「復仇者聯盟」元老沒想像中有錢？

小勞勃道尼中年後才大紅，近日終於登上漫威最富有一哥寶座。（路透資料照片）

超級英雄電影制霸票房超過10年，一堆演員因為扮演這類角色大紅大紫、日進斗金，尤其是飾演漫威 英雄，更是名利雙收的捷徑，然而統計漫威英雄片演員的身家，卻會發現最具代表性的「復仇者聯盟 」元老要角，未必是收入最豐厚、最富有的一群，反而某些前輩薑是老的辣。

目前漫威群星最有錢代表由「鋼鐵人」小勞勃道尼後來居上領先長年穩坐冠軍的「蟻人」系列中的首代蟻人麥克道格拉斯。麥克先是成為成功的製片人，拍出榮獲奧斯卡最佳影片獎的「飛越杜鵑窩」，接著再努力拚幕前事業，主演了「綠寶石」、「致命的吸引力」等賣座大片，靠著曾擔任製片的優勢，在談合約時掌握對自己有利的條件，很早就開始拿到一定比例的分紅，據估計約有3億5000萬美元的身家。

而上一個階段的漫威英雄片一哥小勞勃道尼，在好萊塢曾熬了很久都沒有登上一線巨星的位置，漫威影片轟動全球後片酬才急起直追，今年初還以3億500萬美元的身家排到亞軍，近日戶頭內又增加了6000萬美元，終於擠下麥克道格拉斯，成為新的漫威富有一哥。第3名則是演完「無敵浩克」就跟漫威鬧翻的艾德華諾頓，原本家境就不錯，又很擅長投資 ，讓他累積到3億美元的身家，其實不用太辛苦拍片，人生就可以躺著輕鬆過，羨煞不少人。

扮演神盾局局長的山繆傑克森，參與過一堆億萬票房系列電影，曾被統計是「賣座紀錄最高的影星」，自然也因為拍過的大片很多，片酬加分紅使他成為大富翁，目前身家約為2億7000萬美元，擠進最有錢漫威演員Top 5。在他之後則是「星際異攻隊」中光是出聲音就很讓人印象深刻的馮迪索，馮迪索身家約為2億3000萬美元，有不少來自「玩命關頭」系列身兼男主角與監製的收入，「星際異攻隊」裡幾位鏡頭前賣力演出的主角，加起來都沒他有錢。

以上的前5名只有小勞勃道尼算是「復仇者聯盟」最受矚目的要角之一，其他包括「黑寡婦」思嘉莉約翰森（身家1億8000萬美元）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（身家1億4000萬美元）、「美國隊長」克里斯伊凡（身家8000萬美元）、「鷹眼」傑瑞米雷納（身家8000萬美元）等，都擠不進去，有些人連前10名都排不上去，顯然經紀人會不會爭取、自己的投資眼光好不好，也佔了身家高不高的蠻重要因素。