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「捍衛戰士：獨行俠」大賣 阿湯開心聲勢贏小布？

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆克魯斯近期因「捍衛戰士：獨行俠」，再攀事業的巔峰。(圖：UIP提供)
湯姆克魯斯近期因「捍衛戰士：獨行俠」，再攀事業的巔峰。(圖：UIP提供)

湯姆克魯斯(Tom Cruise)「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)全球票房破9億美元，即將成為他首部賣破10億美元的巨片，北美的票房更將突破5億美元，也是他從影以來的新高。眼看他再度攀上事業的巔峰，因此讓他的自我感覺良好又到了新高度，且迫不及待跟所有好友宣布，已經把「死對頭」布萊德彼特(Brad Pitt)遠遠拋在腦後？

國家詢問報報導，年齡相近的阿湯與小布，自從快30年前合演「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)產生不快後，就有很深的心結。過去小布靠製作「自由之心」(12 Years a Slave)與演出「從前，有個好萊塢」(Once Upon a Time in Hollywood)拿了兩座奧斯卡金像獎，阿湯3獲提名卻至今空手而歸，早就想要扳回一城，剛好「捍衛戰士：獨行俠」出奇熱賣，小布卻從新冠肺炎疫情爆發後都沒有主演的熱賣片。

「夜訪吸血鬼」被傳造成湯姆克魯斯（右）與布萊德彼特（中）的心結。(取材自IMDb...
「夜訪吸血鬼」被傳造成湯姆克魯斯（右）與布萊德彼特（中）的心結。(取材自IMDb)

報導稱阿湯近來志得意滿，在業界友人面前總強調自己才是同世代男星中最紅的那一個，而且提醒他們，小布已經許久沒有像「捍衛戰士：獨行俠」那樣狂賣的大片，誰才是贏家無需懷疑。

其實小布今年夏天也有動作新片「子彈列車」(Bullet Train)要上映，但各方預期是不太會像「捍衛戰士：獨行俠」這麼狂賣。可是專門打臉八卦的網站反駁，如此就說阿湯是贏家、小布是輸家也很誇張，兩人最多是各擅勝場，兩位資深帥哥之間沒有那麼深的仇怨。

布萊德彼特新片「子彈列車」將測試他的票房魅力。(圖：索尼提供)
布萊德彼特新片「子彈列車」將測試他的票房魅力。(圖：索尼提供)

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