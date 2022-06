「捍衛戰士：獨行俠」大賣 阿湯開心聲勢贏小布？

湯姆克魯斯近期因「捍衛戰士:獨行俠」,再攀事業的巔峰。(圖:UIP提供)

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)全球票房破9億美元,即將成為他首部賣破10億美元的巨片,北美的票房更將突破5億美元,也是他從影以來的新高。眼看他再度攀上事業的巔峰,因此讓他的自我感覺良好又到了新高度,且迫不及待跟所有好友宣布,已經把「死對頭」布萊德彼特(Brad Pitt)遠遠拋在腦後?

國家詢問報報導,年齡相近的阿湯與小布 ,自從快30年前合演「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)產生不快後,就有很深的心結。過去小布靠製作「自由之心」(12 Years a Slave)與演出「從前,有個好萊塢」(Once Upon a Time in Hollywood)拿了兩座奧斯卡金像獎,阿湯3獲提名 卻至今空手而歸,早就想要扳回一城,剛好「捍衛戰士:獨行俠」出奇熱賣,小布卻從新冠肺炎疫情爆發後都沒有主演的熱賣片。

「夜訪吸血鬼」被傳造成湯姆克魯斯(右)與布萊德彼特(中)的心結。(取材自IMDb)

報導稱阿湯近來志得意滿,在業界友人面前總強調自己才是同世代男星中最紅的那一個,而且提醒他們,小布已經許久沒有像「捍衛戰士:獨行俠」那樣狂賣的大片,誰才是贏家無需懷疑。

其實小布今年夏天也有動作新片「子彈列車」(Bullet Train)要上映,但各方預期是不太會像「捍衛戰士:獨行俠」這麼狂賣。可是專門打臉八卦的網站反駁,如此就說阿湯是贏家、小布是輸家也很誇張,兩人最多是各擅勝場,兩位資深帥哥之間沒有那麼深的仇怨。