「芭比」真人版 小丑女獲讚聲 萊恩被嫌老 網友吐槽：童年被毀了

瑪格蘿比飾演真人版芭比獲得讚譽,被認為「還原度頗高」。(取材自Instagram)

明年夏天將上映的真人版「芭比」(Barbie)電影 ,男女主角萊恩葛斯林(Ryan Gosling)與「最辣小丑女」瑪格蘿比(Margot Robbie)造型曝光後引起熱烈討論,相較瑪格蘿比獲得讚譽、被認為「還原度頗高」,向來是影迷心目中「男神」的萊恩葛斯林卻是貶多於褒,不少網友還表示「童年被毀了」,不懂為何演技派的他要來接這種角色。

風靡全球超過半世紀的芭比娃娃搬上大銀幕,女主角瑪格蘿比原本就是金髮美人,頗為符合芭比在粉絲心目中的形象,雖然31歲曾經引發「是否太年長」的疑慮,但在扮相公開後,好評遠多過質疑。只是扮演芭比男友肯尼的萊恩葛斯林,昔日被譽為「真人就像有修過片」般俊帥性感,肯尼的扮相卻遭嫌眼神看來詭異、歲月的痕跡完全無法遮掩,甚至更惡毒的還稱他是在演芭比的爸爸,認為好萊塢絕對不缺20多歲的花美男,真的沒有必要硬找41歲的他來裝可愛。

其實「芭比」電影中還有其他演員飾演不同款的娃娃,包括去年以「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)走紅的劉思慕 ,他為戲初試蜜蠟除毛,稱之為「人生最痛的經歷之一」,展現絕佳敬業精神。