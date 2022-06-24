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「芭比」真人版 小丑女獲讚聲 萊恩被嫌老 網友吐槽：童年被毀了

記者蘇詠智／綜合報導
瑪格蘿比飾演真人版芭比獲得讚譽，被認為「還原度頗高」。（取材自Instagram）
瑪格蘿比飾演真人版芭比獲得讚譽，被認為「還原度頗高」。（取材自Instagram）

明年夏天將上映的真人版「芭比」（Barbie）電影，男女主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）與「最辣小丑女」瑪格蘿比（Margot Robbie）造型曝光後引起熱烈討論，相較瑪格蘿比獲得讚譽、被認為「還原度頗高」，向來是影迷心目中「男神」的萊恩葛斯林卻是貶多於褒，不少網友還表示「童年被毀了」，不懂為何演技派的他要來接這種角色。

風靡全球超過半世紀的芭比娃娃搬上大銀幕，女主角瑪格蘿比原本就是金髮美人，頗為符合芭比在粉絲心目中的形象，雖然31歲曾經引發「是否太年長」的疑慮，但在扮相公開後，好評遠多過質疑。只是扮演芭比男友肯尼的萊恩葛斯林，昔日被譽為「真人就像有修過片」般俊帥性感，肯尼的扮相卻遭嫌眼神看來詭異、歲月的痕跡完全無法遮掩，甚至更惡毒的還稱他是在演芭比的爸爸，認為好萊塢絕對不缺20多歲的花美男，真的沒有必要硬找41歲的他來裝可愛。

其實「芭比」電影中還有其他演員飾演不同款的娃娃，包括去年以「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）走紅的劉思慕，他為戲初試蜜蠟除毛，稱之為「人生最痛的經歷之一」，展現絕佳敬業精神。

萊恩葛斯林飾演真人版肯尼貶多於褒，不少網友表示「童年被毀了」。（取材自Insta...
萊恩葛斯林飾演真人版肯尼貶多於褒，不少網友表示「童年被毀了」。（取材自Instagram）

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