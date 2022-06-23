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8對裸男女荒野冒險 Discovery真人秀口味加重

記者蘇詠智／綜合報導
Discovery新節目「裸身求愛21天」，融合煽情養眼、野外冒險、為愛爭風吃醋的戲劇化發展。（圖：Discovery提供）
Discovery新節目「裸身求愛21天」，融合煽情養眼、野外冒險、為愛爭風吃醋的戲劇化發展。（圖：Discovery提供）

歐美真人秀的口味愈來愈重鹹，Discovery之前節目「原始生活21天」，男男女女被丟到野外環境、脫光衣服，想辦法靠自己活下來，引起熱烈的收視和話題，即將於25日起每周六晚間10點首播的新節目「裸身求愛21天」，則融合煽情養眼、野外冒險、為愛爭風吃醋的戲劇化發展。

8對男女個個長相讓人賞心悅目，全都脫到一絲不掛，不僅要克服初相會就毫無保留的尷尬，還要在過程中彼此協助在野外待滿21天，並套住心儀的對象，挑戰更大，衝突更強烈，已經在歐美引起觀眾討論。

Discovery新節目「裸身求愛21天」，融合煽情養眼、野外冒險、為愛爭風吃醋...
Discovery新節目「裸身求愛21天」，融合煽情養眼、野外冒險、為愛爭風吃醋的戲劇化發展。（圖：Discovery提供）

「裸身求愛21天」讓參加者來到看似有綿延數公里的雪白沙灘、清澈見底湛藍海水的世外桃源，但這個看似現實社會中的伊甸園，卻沒有現成的食物、飲用水或衣服，他們要兩兩一對，合作搭建遮陽擋雨的屋棚並四處覓食，不只清醒時忍受挨餓折磨，睡覺時用肉身去擋蚊蚋叮咬，遲早身心俱疲。不時上演原本是天作之合的一對，在認識島上的其他人之後，關係生變的意外衝突。

美麗的海中裸泳約會，感情急速升溫。（圖：Discovery提供）
美麗的海中裸泳約會，感情急速升溫。（圖：Discovery提供）

8對男女雖然每一個人看來都條件出眾，卻都因現實生活中找不到真愛才咬牙一脫，他們之中有帥哥酒保、夏威夷小姐、消防猛男、心理學博士等等，而每個人裸身求愛的原因都不同，有人想要自我挑戰、找到理想中的自己，有人在現實社會一直遇人不淑，共通點都是他們深信在此處發生的愛情，絕對貨真價實。因為沒有網路，更沒有手機與充滿誘惑的夜店。

「裸身求愛21天」除了每周六晚間10點於Discovery首播，也將於隔周在MyVideo網路獨家跟播。

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