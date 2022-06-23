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安珀赫德婚內就傳出軌 電梯激吻女模照瘋傳

娛樂新聞組／綜合報導
Popcorned Plane頻道揭露安珀赫德（左）與卡拉迪樂芬妮的激吻偷拍照，立刻傳遍全球。（取材自推特）
Popcorned Plane頻道揭露安珀赫德（左）與卡拉迪樂芬妮的激吻偷拍照，立刻傳遍全球。（取材自推特）

美國女星安珀赫德（Amber Heard）和前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司獲判要付千萬美元的賠償金。在還沒正式離婚前，她就高調與世界首富特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）談戀愛，如今又再爆出她與超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）激吻的影像。安柏和卡拉都是公開的「泛性戀者」。

安珀赫德（右）與卡拉迪樂芬妮（左）曾經走得很近。（取材自Instagram）
安珀赫德（右）與卡拉迪樂芬妮（左）曾經走得很近。（取材自Instagram）

她在作證時一直緊咬著強尼戴普的嫉妒心超重、老是懷疑她偷吃，試圖讓外界覺得是強尼的癲狂讓她變成被施暴的對象，但一個名為Popcorned Planet的YouTube頻道近日在節目中出示安珀疑似和英國名模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）電梯內激吻的照片，狠狠的打臉她，很快就傳遍網路，成了厭憎她的網友最新攻擊武器。

安柏赫德（左）在尚未離婚時，傳就已經開始和伊隆馬斯克交往。（取材自Instagr...
安柏赫德（左）在尚未離婚時，傳就已經開始和伊隆馬斯克交往。（取材自Instagram）

在出庭時，安珀總表明自己並沒有在和強尼結婚時搞外遇，雖然外界傳言稱她和馬斯克、名模卡拉迪樂芬妮之間有「三人行」的不倫關係，馬斯克早先已經反駁，稱是在她與強尼離婚後才交往，但兩人曾在強尼擁有的頂樓豪宅電梯內被拍到親熱，這一回則輪到安珀與卡拉在此處的激吻畫面曝了光。Popcorned Plane並沒有點破這似乎由監視器拍下的畫面是在何年何月，網友卻指出那是在2016年的事，那時安珀與強尼還未離婚，因此她和卡拉算是婚內出軌。

因為這場誹謗官司，安珀赫德形象跌谷底，連在「水行俠2」的戲分都不太容易保得住，在官司慘敗後，網友對她的敵意還這麼深，她似乎也該想想，到底以往那些地方沒做好，以至於現在多數網友還在出征、無意放她一馬。

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