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港星攻占歐美影集 吳彥祖演「西方極樂園」陳法拉扮女僕

記者蘇詠智／即時報導
吳彥祖出席「西方極樂園」第4季的紐約首映會。（美聯社）
吳彥祖出席「西方極樂園」第4季的紐約首映會。（美聯社）

華人知名演員在近期的歐美影集成功佔有一席之地，即將於6月27日在HBO GO 推出並於HBO播映的「西方極樂園」(Westworld)第4季，除了伊雯瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)、艾德哈里斯(Ed Harris)、艾倫保羅（Aaron Paul）、泰莎湯普森(Tessa Thompson)等班底回歸外，也請來香港男神吳彥祖軋上一角，他不但帥氣出席在紐約的首映會。

吳彥祖先在個人社群網站上寫道：「能演出這部影集我真的興奮極了，因為我是這齣劇的忠實粉絲。無論是影集中的老將還是跟我一樣的新血，和大家一起工作都充滿樂趣，你們猜得到我演的是人類還是機器人嗎？」至今還保密的的角色令粉絲期待。

另一齣已經在HBO HD頻道播映的迷你影集「迷離劫」(Irma Vep )，則是法國名導與前妻張曼玉昔日合作的電影改編為影集，去年在「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)表現亮眼的陳法拉加入演出，在劇中不但有女僕扮相，也有穿上黑色勁裝的女飛賊造型，展現不同的丰采，也帶來和她過往在港劇中不一樣風格的演出。

陳法拉在「迷離劫」影集中有女僕的造型。(取材自YouTube
陳法拉在「迷離劫」影集中有女僕的造型。(取材自YouTube

社群網站 張曼玉 尚氣

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