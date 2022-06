港星攻占歐美影集 吳彥祖演「西方極樂園」陳法拉扮女僕

吳彥祖出席「西方極樂園」第4季的紐約首映會。(美聯社)

華人知名演員在近期的歐美影集成功佔有一席之地,即將於6月27日在HBO GO 推出並於HBO播映的「西方極樂園」(Westworld)第4季,除了伊雯瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)、艾德哈里斯(Ed Harris)、艾倫保羅(Aaron Paul)、泰莎湯普森(Tessa Thompson)等班底回歸外,也請來香港男神吳彥祖軋上一角,他不但帥氣出席在紐約的首映會。

吳彥祖先在個人社群網站 上寫道:「能演出這部影集我真的興奮極了,因為我是這齣劇的忠實粉絲。無論是影集中的老將還是跟我一樣的新血,和大家一起工作都充滿樂趣,你們猜得到我演的是人類還是機器人嗎?」至今還保密的的角色令粉絲期待。

另一齣已經在HBO HD頻道播映的迷你影集「迷離劫」(Irma Vep ),則是法國名導與前妻張曼玉 昔日合作的電影改編為影集,去年在「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)表現亮眼的陳法拉加入演出,在劇中不但有女僕扮相,也有穿上黑色勁裝的女飛賊造型,展現不同的丰采,也帶來和她過往在港劇中不一樣風格的演出。