小布和裘莉離婚「心都碎了」被孤獨感纏住 為此戒菸酒

情史豐富的好萊塢影星布萊德彼特 (Brad Pitt)近日接受男性雜誌GQ專訪,首度公開談論2016年與影星安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)離婚的情景,稱離婚使他與裘莉兩人「心都碎了」,他還為此加入了戒菸、戒酒團體治療。

彼特說:「我相信極度難過或者是情緒動盪的狀況是人成長的必經之路,特別是我成長的環境讓我感覺非常孤獨,影響到我長大後的婚姻生活,我很難在一段關係中真心感覺到『有人陪著我』,直到最近我才比較放開心胸去擁抱身邊的好友與親人;經過這些事,我體悟到只有同時感受到真實的悲傷與真實的快樂,人才算是真正成長了。」

