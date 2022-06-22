小布和裘莉離婚「心都碎了」被孤獨感纏住 為此戒菸酒

好萊塢影星布萊德．彼特接受男性雜誌GQ採訪時說，2016年與安琪莉娜裘莉離婚讓兩人「心碎」，他為此加入戒菸戒酒團體治療。(路透)

情史豐富的好萊塢影星布萊德彼特 (Brad Pitt)近日接受男性雜誌GQ專訪，首度公開談論2016年與影星安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)離婚的情景，稱離婚使他與裘莉兩人「心都碎了」，他還為此加入了戒菸、戒酒團體治療。

彼特說：「我相信極度難過或者是情緒動盪的狀況是人成長的必經之路，特別是我成長的環境讓我感覺非常孤獨，影響到我長大後的婚姻生活，我很難在一段關係中真心感覺到『有人陪著我』，直到最近我才比較放開心胸去擁抱身邊的好友與親人；經過這些事，我體悟到只有同時感受到真實的悲傷與真實的快樂，人才算是真正成長了。」

Brad Pitt for the August issue of GQ, photographed by Elizaveta Porodina https://t.co/7AH9aNSUUL pic.twitter.com/0TVkxDBLz7 — GQ Magazine (@GQMagazine) June 22, 2022

彼特指出，與裘莉離婚後為了走出從小到大一直纏著他的「孤獨感心魔」，他參加了團體戒酒治療，也戒除了抽了一輩子的菸；彼特指出：「這個心魔在我與裘莉離婚時每天困擾著我，四五年中我幾乎天天夢到我被人刺傷或從高處跌落，讓我常常從夢中驚醒，不明白為什麼這種『感覺』會想要傷害我。」

他說：「戒酒團體治療對成員的身分保護很周到，我可以很安心地在那裡看到別人分享酒精對他們的摧殘，從此反思到自己『不想過那麼殘忍的生活』；而接受治療的18個月中，我不只決心戒除所有會『改變精神狀態』的成癮藥物，還找到強大的友誼與社區等精神上的支持。」

另一方面，下定決心戒菸後，彼特也改用尼古丁口香糖替代香菸；他說：「我以前很難想像一天只抽一兩根菸是什麼樣的生活。

除了菸酒之外，彼特過去還曾承認自己以前「天天在抽大麻 」；他表示：「大概90年代的時候，我天天都在外面抽大麻，對大眾所關注的一切毫不關心，也提不起任何興趣，就只有吸大麻。」