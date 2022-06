「回到未來」米高福克斯將獲榮譽奧斯卡 抱回小金人

米高福克斯因「回到未來」在影壇紅極一時。(取材自IMDb)

曾以影史經典賣座科幻喜劇「回到未來」(Back to the Future)紅極一時的米高福克斯(Michael J. Fox),將在今年11月於奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院舉行的「主席獎」頒獎典禮上,成為「金荷蕭特人道精神獎」得主、獲頒小金人 一座,表揚他在帕金森氏症上的研究所投入的心力。

昔日被外界視之為「奧斯卡榮譽獎」的「金荷蕭特人道精神獎」,和表揚影人在演藝界成就的其他特別獎,過去都是在奧斯卡頒獎典禮上有特別的環節頒發,近年來則一起提前在每年的11月「主席獎」頒獎典禮上搶先頒出、奧斯卡典禮上播映片段,這些獎之中只有鼓勵傑出製片人的「艾文托柏紀念獎」是以曾在環球與米高梅待過的王牌製片艾文托柏的頭像作為講座造型,其餘的榮譽獎得主都獲頒和正規奧斯卡獎 得主一樣的小金人一座,他們也都被視為奧斯卡得獎者,也都是尊貴不凡的表徵。

米高福克斯(左起)、尤珊帕西、黛安華倫與彼得威爾將在11月獲得奧斯卡榮譽獎。(美聯社)

米高福克斯從加拿大到好萊塢發展,沒幾年就因主演高收視喜劇「天才家庭」(Family Ties)大受歡迎,趁著拍攝該劇的空檔演出「回到未來」,締造當年全美與全球票房冠軍的傲人佳績,他也因此成為影壇當紅小生,曾是1980年代人氣與湯姆克魯斯(Tom Cruise)並駕齊驅的王牌偶像。不過在29歲罹患帕金森氏症後,工作量慢慢減少,近日他出席公開活動,坦言已經連5頁的台詞都背不起來,往後就算要客串過戲癮也不能再接台詞太多的角色。

他在罹病後的大半人生都投入帕金森氏症的研究,成立了以自己為名的帕金森氏症研究基金會,對病友貢獻良多。他過去曾以「天才家庭」與「城市大贏家」(Spin City)成為金球獎與艾美獎 雙料視帝,卻沒有機會提名奧斯卡,現在獲「金荷蕭特人道精神獎」,終於讓他在走紅近40年後成為奧斯卡得主。

「春風化雨」當年入圍奧斯卡4項獎,卻沒讓導演彼得威爾順利帶回小金人。(取材自IMDb)

今年其他獲選得到榮譽小金人的其他影人,也都實至名歸,且讓觀眾替他們開心終於等到了,包括「春風化雨」(Dead Poets Society)的澳洲名導彼得威爾(Peter Weir);曾寫出「神氣活現」Nothing's Gonna Stop Us Now、「空中監獄」How Do I Live、「因為你愛過我」Because You Loved Me等經典電影名曲卻13度在奧斯卡摃龜的作曲家黛安華倫(Diane Warren);曾獲威尼斯影展與凱撒獎肯定的女導演尤珊帕西(Euzhan Palcy),11月19日頒獎。