「雷神索爾」妻管嚴 拍裸戲得經老婆點頭？

克里斯漢斯沃拍裸戲要先取得太座艾莎巴塔奇的同意？（取材自Instagram）

下個月即將上映的漫威 大片「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor:Love and Thunder），預告片中一幕克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）扮演的索爾被奧斯卡 影帝羅素克洛（Russell Crowe）飾演的眾神之王宙斯施法導致衣衫盡褪、當眾全裸的畫面，引起熱烈討論，雖然在克里斯的下半身有明顯的馬賽克，還是不少觀眾好奇正片中是否會有「無碼」的版本？

克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」的裸露鏡頭，成為觀眾最矚目的片段。（視頻截圖）

殊不知，這極具噱頭的場面，竟然差一點影響整部片的攝製進度，因為克里斯漢斯沃被傳要取得同樣是演員得太座艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）的同意，才願意拍裸戲。

根據專門報導明星與名人八卦 的「國家詢問報」報導，克里斯和艾莎彼此都有共識，沒取得對方的同意前，不能夠隨意為戲裸露，因而克里斯堅持要徵求艾莎同意才脫的舉動，不是因為被妻子管太嚴，而是互相尊重，倘若艾莎有這種畫面要拍，也會在事前先告知克里斯、並得到他點頭。艾莎不只是有先被克里斯知會「雷神索爾：愛與雷霆」中的這場全裸戲，還親自擔任監督，盯著他跟自己一起鍛鍊、務必讓他在鏡頭前展露最完美的體態，才不會在觀眾心目中扣分。

不過專門打臉八卦的網站，認為克里斯和艾莎都是專業演員，一定都有敬業精神，才不會互相干涉對方的拍戲尺度，那樣顯得有些不夠專業。