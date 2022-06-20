安珀被識破真面目 心理師：她從小撒謊不斷

安珀赫德被認為從很年輕時就一直在說謊，撒謊了大半輩子。（視頻截圖）

美國女星安珀赫德（Amber Heard）在與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司慘敗收場後，接受美國NBC的專訪，嘴上說還愛強尼，卻大吐苦水稱手上有一堆多年來看診後留下的紀錄，上面顯示她幾年之內一直被強尼施暴，卻因為這些屬於非本人能在法庭上作證的證據，從一開始就不准拿來使用，似乎暗指強尼那方才隱瞞事實、占她便宜。不過她在出庭期間的表現，卻被專業心理治療師識破真面目，坦言她就是自戀型人格失調。

強尼戴普從誹謗官司結束到現在都還沒公開受訪。（路透資料照片）

專業心理治療師安潔莉卡在她的YouTube 頻道短片中指出，安珀很標準的屬於自戀型人格，因此開庭時安珀曾被強尼那方的心理醫師判定有邊緣型人格障礙，她非常同意。

安潔莉卡認為安珀從很小的時候就培養出靠撒謊面對情緒或肢體攻擊時的應對方式，安珀的人生就是一直不停在說謊，撒謊即是安珀的第二天性。安潔莉卡表示安珀說過會堅持自己的證詞直到死去的那一天，其實自戀者少不了欺騙，他們的宗旨就是會一直自我欺騙到死為止。

從官司宣判到現在，安珀還沒有成功扳回局面，公眾形象仍低落，超過千萬美元的罰金也仍繳不出來，始終沒有公開受訪的強尼還是贏家。