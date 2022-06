漫威、DC面臨新難題 元老畢業、觀眾倦怠、要角傳醜聞

伊薩米勒負面新聞不斷,恐影響「閃電俠」的票房。(取材自IMDb)

漫畫英雄片雖然還是電影 市場的主流片型,不過漫威 與DC雙雄,各有各的新難題:前者在「復仇者聯盟 」(The Avengers)最具號召力的元老紛紛畢業,新的當家巨星尚難敲定;後者則是接連出現「水行俠」(Aquaman)安珀赫德(Amber Heard)、「閃電俠」(The Flash)伊薩米勒(Ezra Miller)等醜聞纏身的麻煩要角,戲分要刪減也很不容易,更擔心觀眾因此抵制整部片。

安珀赫德拖累「水行俠2」,網友喊有她在就抵制。(路透資料照片)

漫威英雄引領票房風潮超過10年,現在漫威影集都和電影內容緊密相關,觀眾多了那麼多戲要先看,難免彈性疲乏,「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映後,歐美已有網友表示不像以前那麼期待,好奇是否大家也開始有了倦怠感?

安珀赫德是「水行俠」系列女主角,續集中據傳仍有一定的分量。(取材自IMDb)

相較漫威,DC的問題更嚴重。「水行俠」算是少數全球票房破10億美元的DC大片,安珀形象跌至谷底,電影公司不敢讓她在續集占戲太重,卻也不太能把她換掉,傷透腦筋。

扮演「閃電俠」的伊薩米勒,戲外不斷鬧事,形象嚴重崩壞。(路透資料照片)

「閃電俠」伊薩米勒的問題更大,他不僅在冰島、夏威夷都有對人動粗的前科,近日還被一位母親上法院申請防止騷擾令,宣稱自家孩子被他摸臀。「閃電俠」正是DC大片,伊薩是第一主角、戲分多到難以刪剪或換人重拍,也因成本太大無法只當作影音平台首播大片上架,成為片商眼中的燙手山芋。