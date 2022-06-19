漫威、DC面臨新難題 元老畢業、觀眾倦怠、要角傳醜聞

伊薩米勒負面新聞不斷，恐影響「閃電俠」的票房。（取材自IMDb）

漫畫英雄片雖然還是電影 市場的主流片型，不過漫威 與DC雙雄，各有各的新難題：前者在「復仇者聯盟 」（The Avengers）最具號召力的元老紛紛畢業，新的當家巨星尚難敲定；後者則是接連出現「水行俠」（Aquaman）安珀赫德（Amber Heard）、「閃電俠」（The Flash）伊薩米勒（Ezra Miller）等醜聞纏身的麻煩要角，戲分要刪減也很不容易，更擔心觀眾因此抵制整部片。

安珀赫德拖累「水行俠2」，網友喊有她在就抵制。(路透資料照片）

漫威英雄引領票房風潮超過10年，現在漫威影集都和電影內容緊密相關，觀眾多了那麼多戲要先看，難免彈性疲乏，「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）上映後，歐美已有網友表示不像以前那麼期待，好奇是否大家也開始有了倦怠感？

安珀赫德是「水行俠」系列女主角，續集中據傳仍有一定的分量。（取材自IMDb）

相較漫威，DC的問題更嚴重。「水行俠」算是少數全球票房破10億美元的DC大片，安珀形象跌至谷底，電影公司不敢讓她在續集占戲太重，卻也不太能把她換掉，傷透腦筋。

扮演「閃電俠」的伊薩米勒，戲外不斷鬧事，形象嚴重崩壞。(路透資料照片）

「閃電俠」伊薩米勒的問題更大，他不僅在冰島、夏威夷都有對人動粗的前科，近日還被一位母親上法院申請防止騷擾令，宣稱自家孩子被他摸臀。「閃電俠」正是DC大片，伊薩是第一主角、戲分多到難以刪剪或換人重拍，也因成本太大無法只當作影音平台首播大片上架，成為片商眼中的燙手山芋。