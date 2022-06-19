「男歡女愛」、「紅色情深」法國影帝 91歲去世

法國影帝尚路易特罕狄釀演出超過130部電影，留下許多膾炙人口的作品。（路透）

法國影帝尚路易特罕狄釀（Jean-Louis Trintignant）日前在南法自宅逝世，身旁有妻子、兒子等人陪伴，享年91歲。尚路易特罕狄釀的是法國知名男星，演藝生涯長達60餘年，演出超過130部電影 ，代表作包括「愛‧慕」（Amour）、「紅色情深」（Trois Couleurs:Rouge）、 「同流者」（The Conformist）、「男歡女愛」（A Man and a Woma）等，演技精湛，曾獲柏林影帝、坎城影帝、歐洲電影獎以及凱撒獎影帝。

鏡週刊報導，四年前尚路易特罕狄釀因罹患前列腺癌淡出影壇，最後一部演出的電影為2019年克勞德雷路許（Claude Lelouch）執導的「浮生年華」（The Best Years of a Life），該片也是他與女主角安諾艾梅（Anouk Aimée）繼1966年的「男歡女愛」、1986年的「男歡女愛續集」之後，三度共同和導演 克勞德雷路許合作的電影，三部片的故事也分別從兩人年輕、中年，延續到晚年。

尚路易特罕狄釀生於1930年12月11日，出身賽車 手世家的他也是賽車愛好者，曾多次參加拉力賽，在克勞德雷路許成名作「男歡女愛」裡，他即飾演一名喪妻的車手，與失去丈夫的安諾艾梅相戀，當年一舉贏得坎城影展最佳影片、奧斯卡最佳外語片等大獎，讓導演、男女主角也聲名大噪。

在波蘭名導奇士勞斯基（Krzysztof Kieslowski）電影「紅色情深」裡，尚路易特罕狄釀化身竊聽鄰人電話、自我封閉的老法官，最後因女主角伊蓮雅各（Irène Jacob）打開心房。

尚路易特罕狄釀的銀幕表現多采多姿，現實人生卻屢屢遭逢打擊，兩度經歷喪女之慟。1969年他的小女兒寶琳出生9個月猝逝，2003年大女兒、演員瑪莉特罕狄釀遭搖滾歌手男友殺害身亡更引起軒然大波。