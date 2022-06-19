挨打後更紅 艾美獎、奧斯卡都找克里斯洛克主持

克里斯洛克主持頒獎典禮，向來容易引發爭議。（Getty Images）

今年奧斯卡 頒獎典禮上被威爾史密斯 （Will Smith）當眾掌摑的克里斯洛克（Chris Rock），演藝事業被「打」上新高峰，不僅4月多的脫口秀巡演幾乎一票難求，歐美媒體報導，他也接到明年奧斯卡典禮以及9月舉行的艾美獎 頒獎典禮等兩大盛會主持邀約，不過他已決定婉謝艾美獎主辦單位的邀請。

克里斯洛克過去曾兩度主持奧斯卡頒獎典禮，第一次是在開場脫口秀中得罪了裘德洛（Jude Law），第二次是找了亞裔小孩打扮成會計師等人員上台，招來李安、林書豪等亞裔名人抗議，爭議並不小。然而今年奧斯卡典禮上，他硬要開威爾史密斯的妻子理平頭的玩笑、毫不在意對方是生病掉髮才決定乾脆理平頭，威爾氣得上台打人，但歐美主流文化堅拒任何理由的暴力行為，克里斯反倒贏得各方支持，成為熱門話題人物。

巨石強森也被傳是艾美獎典禮想找的主持人。（Getty Images）

隨著年輕世代娛樂習慣的改變，各大頒獎典禮的收視都逐年下滑，製作單位絞盡腦汁想把人再吸引回電視機前，主持人的選擇就很重要。據報導，艾美獎除了向克里斯洛克招手外，另外一個想要爭取的人選則是影壇天王巨星巨石強森（Dwayne Johnson），無奈巨石強森對於主持電視圈的年度盛會，點頭的可能性也不高。