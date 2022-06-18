「閃電俠」伊薩米勒醜聞纏身 將被踢出DC電影宇宙？

伊薩米勒這兩年不斷鬧事，而且狀況愈來愈嚴重，留給外界很深的負面觀感。（路透資料照片）

被視為DC漫畫英雄系列中「多重宇宙」大片的「閃電俠」（The Flash），還要一年之後才會上映，男主角伊薩米勒（Ezra Miller）卻已經醜聞纏身，且從攻擊民眾到洗腦未成年少女、被對方父母親申請禁止騷擾令，還稱他持有武器，精神狀態疑似受到酒精或是藥物的影響而極度不穩定，歐美媒體稱這是新上任不久的華納探索集團（Warner Bros. Discovery, Inc.）CEO大衛薩斯拉夫（David Zaslav）目前需要趕快解決的大危機，而有消息來源透露就算「閃電俠」還能照原定計畫於戲院上映，伊薩米勒在未來的DC電影 宇宙中也不會再有一席之地，應會被換角。

伊薩米勒扮演「閃電俠」，卻因個人行為讓片子陷入大危機。（取材自IMDb）

大衛薩斯拉夫前不久才表明想讓DC電影宇宙經營到媲美漫威 電影宇宙的雄心，無奈過往的DC英雄片僅「水行俠」（Aquaman）與「神力女超人」（Wonder Woman）有出色的賣座反應，今年3月上映的「蝙蝠俠」（The Batman）和榮獲奧斯卡影帝的「小丑」（Joker）雖都叫好叫座，卻是不屬於DC電影宇宙正傳的另類版本。

原本「閃電俠」中將引入多重宇宙的概念，除了伊薩米勒分飾不同版本的閃電俠外，還請回米高基頓（Michael Keaton）、班艾佛列克（Ben Affleck）再度演出不同時空內的蝙蝠俠，預期是重新炒熱DC電影宇宙的巨片，而今伊薩米勒捅出那麼大的婁子，對於「閃電俠」整部片的殺傷力都不容小覷，加上「水行俠2」因安珀赫德（Amber Heard）造成的問題，令DC粉絲不得不感嘆：「為什麼漫威這麼順利，DC的影片卻碰到這麼多問題？」

歐美媒體報導，大衛薩斯拉夫可以有兩種不同方式的解決辦法，第一就是照樣安排「閃電俠」如期在戲院上映，但除了花錢做宣傳外，可能無法進行其他的訪問活動，免得伊薩米勒在公眾眼前出現，所有的批評如排山倒海而來；第二種就是撤下戲院檔期、直接在該集團主打的影音平台HBO Max上推出，不過「閃電俠」高達2億美元的成本，很難如此處理。

「閃電俠」還要一年才上映，卻已成電影公司高層眼中的燙手山芋。（取材自IMDb）

其實早在前年4月，伊薩米勒就被拍到在冰島首都雷克雅維克的酒吧對女性動粗，那時已經有一波「把他換掉」的聲音，華納卻還是繼續把他留下來，直到一年後「閃電俠」終於開拍，他的男主角位置不動如山，華納另一系列「怪獸與鄧不利多的秘密」雖將被安珀赫德指為「家暴 男」的強尼戴普（Johnny Depp）換掉，卻也沒踢掉扮演鄧不利多姪子的伊薩米勒，果然這麼力挺之下，他還是狀況連連，且愈來愈嚴重，終於讓華納無法不面對這個大麻煩。

報導中指出，大衛薩斯拉夫只能期盼在「閃電俠」明夏上映前，伊薩米勒鬧出的風波能夠不要再擴大，或者可以期盼公眾的關注熱度下降，對片子的殺傷力就不至於那麼大，然後再趕快想辦法在「閃電俠」之後把他換掉，免得持續對DC電影宇宙帶來麻煩。歐美網友則建議，還是換人重拍部分特寫畫面，雖然很花錢，也比整部片都被伊薩米勒給拖垮好多了。