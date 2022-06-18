阿湯哥下月60歲壽宴 傳威廉王子、貝克漢現身

湯姆克魯斯即將歡度60大壽，賓客陣容受到矚目。（歐新社資料照片）

在好萊塢紅足30年的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），即將在下月初歡度60歲生日，英國 媒體報導他會先在當地舉辦一個邀集重量級友人、曾合作過工作人員的生日派對，接著再搭私人飛機回美國，與在那兒的好友們共度，兩場生日會預期都將會相當豪華、氣派。

綜合媒體報導，近日以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maveric）再創事業高峰的湯姆克魯斯，過去一、兩年幾乎都以英國為主要根據地在拍片，結交不少英倫朋友，而他原本就和昔日的足球金童貝克漢（David Beckham）、從英國到美國發展非常順利的諧星主持人詹姆斯柯登（James Corden）等交情不錯，和未來的英國國王—威廉 王子也交上了朋友，預期這些人都可能會在他的英國慶生會上出現。

另一位受矚目的英國慶生會來賓，自然就是他的緋聞女友海莉艾特沃（Hayley Atwell），海莉因為在漫威英雄片扮演「美國隊長」的愛人卡特探員為觀眾熟知，也是湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）的女主角之一，當初在拍攝時，就傳阿湯與海莉擦出火花、假戲真做，只是他們從未承認，直到近日都還被英國媒體稱他們在片子殺青後分手，今年初一度復合，然後又決定退回朋友的位置，雖然真實情況是否如此還沒辦法證實，英國媒體已經表明海莉絕對會是阿湯的英國慶生會上來賓。 海莉艾特沃與影壇巨星之間的緋聞，到現在都還沒獲他們本人證實。（路透資料照片）

向來把工作放第一的湯姆克魯斯，也不太會虧待拍片的工作人員，早前就被曝他在準備聖誕送人的蛋糕時，一堆工作人員都有收到，這一次也不會忘了請他們到自己的60大壽派對上同歡。至於威廉王子是否確定出席，目前尚不得而知。 威廉王子被傳和影壇天王交情不錯。（路透資料照片）

而由湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」，在全球持續狂賣，全球票房已突破8.06億美元，正式超越「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible – Fallout）的全球票房7.91億美元，成為阿湯哥從影以來全球票房最高的電影。

目前「捍衛戰士：獨行俠」在北美本土票房已高達4.22億美元，稱霸年度票房，同時也是阿湯哥從影最高北美票房成績；北美以外的海外票房為3.84億美元，預計本周末結束前就會突破4億美元。