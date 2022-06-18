強尼戴普勝訴後身價曝光 前妻安珀赫德盼被當人看

安珀赫德在電視專訪中表示，目前只期盼大家把她當人看。(取材自YouTube)

好萊塢 演員安珀赫德（Amber Heard）在與前夫強尼戴普（Johnny Depp）官司落幕後，首度上電視、接受美國NBC「今天」主持人專訪，不但在節目中公開自己多年來的看診紀錄，想要證明真的曾受過強尼家暴 ，並沒有居心不良撒謊害他，還堅稱並沒有蓄意報復，只是希望大家能把她當人看。

此外，強尼戴普昔日被爆料2003年到2016年間，檯面上進帳多達6.5億美元，每月開銷至少200萬美元。而近日「Celebrity Net Worth」網站指出，強尼戴普在勝訴後，還沒拿到安柏赫德得賠償的1035萬美元，目前淨資產至少還有1.5億美元，身價依舊驚人。

全球觀眾高度關注強尼戴普與安珀赫德的官司結果，由於強尼的演藝事業自從安珀在報上發表文章、暗示他家暴後，即由高峰跌至谷底，加上安珀後來被發現也有對強尼施以暴力的鐵證，不少強尼的影迷決心要藉這次官司的機會，助他扳回一城，從開始就對安珀各種冷嘲熱諷，網路上聲援強尼和安珀的比例簡直有天壤之別，最後兩人雖然各自都被判繳罰金，安珀被罰的數目遠高過強尼好幾倍、超過千萬美元，她仍覺得自己沒得到公平的對待。

安珀赫德在專訪中被問到是否感覺外界認定她這次接受電視訪問是存心報復，她則苦笑道：「我絕對沒有這個意思，要是用這個專訪來報復，那也是個非常爛的方法。」她的態度極盡謙卑：「我的目標，此時我唯一能期盼的就是，人們把我當成一個人來看待。」

無奈安珀再怎麼祈求外界別再妖魔化她，參與官司的某位男性陪審員，匿名接受「早安美國」節目訪問時仍一語道破為何她在官司上輸得那麼淒慘，稱她在法庭上雖然不時落淚、語帶哽咽，用哀戚的眼神望向他們，卻能在兩秒鐘之後又面無表情，大家感覺那有如歐美俗諺中「鱷魚的眼淚」—傷心、難過都是裝出來的，無法相信她的所有證詞。