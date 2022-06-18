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英雄年紀彈性大 39歲超人被嫌老 49歲007大熱門

記者蘇詠智／綜合報導
39歲的亨利卡維爾被YouTuber嫌再扮超人就太老，引發爭議。（取材自Instagram）
39歲的亨利卡維爾被YouTuber嫌再扮超人就太老，引發爭議。（取材自Instagram）

銀幕英雄演員的年齡近日成為爭議焦點：已好幾年沒扮「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill），被YouTuber嫌今年39歲、已經太老，認為電影公司該找新秀接手，廣大粉絲幾乎都不認同；自稱太老的49歲男星伊卓斯艾巴（Idris Elba），被英國媒體指又再度成為007製片公司認真考慮的下一代人選。

英國出身的亨利卡維爾，雖是「超人」男星中為數不多的非美籍代表，演出卻頗受觀眾支持，即使久未推出相關影片，還是不斷有影迷要求電影公司再讓他主演「超人」新續集。偏偏YouTuber在社群網站上寫道：「亨利卡維爾上個月滿39歲了，他開始演超人時還不到30歲，也已經5年沒再扮演這角色了。保險一點推論，電影公司絕對會找一位更年輕的演員來接手。」

網友紛紛表示不同意，認為亨利外表與身形都不顯老，並反駁43歲的傑森摩莫亞(Jason Momoa)可以扮演水行俠、50歲的巨石強森（Dwayne Johnson)能演黑亞當，亨利根本就還很年輕，完全沒有非得換人的道理。

除了超人外，亨利卡維爾也是下一代007熱門人選，不過英國「太陽報」近日稱製片公司又回頭去洽談伊卓斯艾巴，原本他的年齡是個大問題，偏偏在賭盤上的行情依舊極高，製片公司高層認為他的人氣夠旺，不排除再度考慮他。過往各代007以羅傑摩爾(Roger Moore)初次接手時是45歲、年紀最大，伊卓斯今年將滿50歲，倘若007製片公司仍決定賭在他身上，他就會以超過半百之姿，成為「最老的新龐德」。

即將滿半百的伊卓斯艾巴據傳仍是下一任007的熱門人選。（路透資料照片）
即將滿半百的伊卓斯艾巴據傳仍是下一任007的熱門人選。（路透資料照片）

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