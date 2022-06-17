影／老婆險遭影迷推倒 湯姆漢克斯怒爆粗口：他X的後退

湯姆漢克斯。（路透）

奧斯卡 影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）15日晚間與妻子瑞塔威爾森（Rita Wilson）在紐約市 離開一家餐廳時，遭到幾名影迷靠近推擠，幾乎要把瑞塔威爾森推倒在地，導致有好好先生形象的湯姆漢克斯怒爆粗口。

湯姆漢克斯與瑞塔威爾森當時正離開餐廳前往座車，途中遇到數名人士湧上前索取簽名和合照，其中一人推擠到瑞塔威爾森，造成她差點絆倒。

從推特 （Twitter）上流傳的影片可見，瑞塔威爾森隨後轉頭要這名人士「停止」，湯姆漢克斯見狀後也立刻出面護妻，板起臉來伸手擋住一男，並對其他人大吼：「這是我太太，他X的後退！」

此時瑞塔威爾森繼續往座車走，但湯姆漢克斯怒不可抑，用死神般的眼神瞪著推擠者幾秒，接著吼道：「絆倒我太太？滾開！」

現場影迷和保鑣都被湯姆漢克斯的激烈反應嚇到，有人急忙道歉緩和氣氛。但他顯然怒氣未消，轉身登上座車和妻子會合，留下推擠的人們相互指責。