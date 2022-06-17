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安珀赫德上電視專訪自稱不為報復：只想大家把我當人看

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德在電視專訪中表示不為報復，只想大家把她當人看。(取材自YouTube)
安珀赫德在電視專訪中表示不為報復，只想大家把她當人看。(取材自YouTube)

安珀赫德（Amber Heard）接受美國NBC電視網「今天」主持人之一薩凡娜葛瑟里的專訪，在節目中公開自己多年來的看診紀錄，想要證明真的曾受過前夫強尼戴普（Johnny Depp）家暴，並沒有居心不良誹謗他。雖然強尼與她的官司已經以她判賠遠多過他好幾倍、達千萬美元的金額落幕，她還是不承認自己編造謊言，只不過當薩凡娜問她接受這次專訪是否蓄意報復，她卻稱完全沒這個念頭。

全球觀眾都對強尼戴普與安珀赫德的官司高度關注，由於強尼的演藝事業從高峰跌至谷底，加上安珀後來被發現也有對強尼施以暴力的鐵證，讓不少強尼的影迷決心要藉這次官司的機會，助他扳回一城，從開始就對安珀各種冷嘲熱諷，網路上聲援強尼和安珀的比例簡直有天壤之別，安珀在專訪裡強調自己並未得到公平的待遇，態度卑微地說道：「我的目標，此時我唯一能期盼的就是，人們把我當成一個人來看待。」她苦笑道，如果想靠這次專訪來報復，那也是非常爛的方法。

無奈安珀再怎麼祈求外界把她當成一個普通人來對待，參與官司的某位男性陪審員，還是一語道破為何她在判決結果輸得那麼淒慘，因為她在法庭上的表現完全沒法讓人信賴，她的那些動不動就哭、望向陪審員們哀戚的眼神，不僅沒有爭取到同情，反而被認為是「鱷魚的眼淚」—虛偽地不得了。

家暴

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