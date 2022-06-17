「私刑教育3」牽線 丹佐華盛頓隔18年合體達珂塔芬妮

丹佐華盛頓（右）、達珂塔芬妮主演的「火線救援」，是許多粉絲心目中的經典動作片。（圖：索尼提供）

丹佐華盛頓（Denzel Washington）攜手安東法奎（Antoine Fuqua），再度推出賣座動作片續篇「私刑教育 3」(The Equalizer 3)，已經確定將於明年9月上映，最近公布全新女主角卡司，竟找來18年前曾與丹佐華盛頓合作「火線救援」（Man on Fire）的女星達珂塔芬妮（Dakota Fanning）合體演出，雖未公布梗概劇情，但已有不少影迷期待兩人的再度相會，究竟會是丹佐這回將深入險境完成任務再次拯救達珂塔，或是兩人變成敵人？

根據「Deadline」報導指出，丹佐華盛頓主演「私刑教育3」，前兩集在全球都開出近2億美元的佳績，由於兩部電影 的成本都約莫在五、六千萬美元左右，票房回收相當亮眼，片商索尼當然打鐵趁熱再拍第3集，這回更找來達珂塔芬妮合作演出。18年前由東尼史考特（Tony Scott）執導的火爆動作片「火線救援」是許多動作片迷心目中的經典，片中台詞「原諒他們是上帝該做的事，我的責任是讓他們去見上帝」更是帥氣十足，直到至今仍被許多網友引用。

達珂塔芬妮是童星出身，幼年時就演過「他不笨，他是我爸爸」(I Am Sam)、「世界大戰」（World war）以及「火線救援」等賣座片，近年轉往Netflix主演驚悚影集「沉默的天使 」（The Alienist）系列，宣告要與丹佐華盛頓再度合作，讓不少人又驚又喜。