憑同志角色奪奧斯卡 湯姆漢克斯：現在環境無法再演出

在紐約時報日前刊登的長篇深度訪談中，電影巨星湯姆．漢克斯坦言，要是讓他首奪奧斯卡最佳男主角獎的《費城》換到今天進行攝製，異性戀演員將無法演出他在當年演出的患愛滋病男同志角色。(Getty Images)

紐約時報日前刊登電影 巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）的長篇深度訪談，其中談到讓他贏得奧斯卡最佳男主角獎的「費城 」與「阿甘正傳」。漢克斯坦言，要是「費城」今日進行攝製，異性戀演員（Straight actor）將無法演出當年讓他成為影帝的患愛滋病男同志角色，而且「理應如此」。

紐時記者馬爾克澤（David Marchese）表示，他們之前一直在談一系列文化轉變（Cultural shifts）相關的話題，想詢問有關牽涉到「費城」與「阿甘正傳」的文化轉變，「那時候的適時電影（Timely movies），你現在可能無法演出」。

漢克斯答稱，「沒錯，現今沒辦法讓異性戀演員可以演出「費城」，而「阿甘正傳」將會毫無指望。蓋瑞．辛尼茲（Gary Sinise）會因為他有腿就無法扮演丹中尉（Lieutenant Dan）嗎？不是這樣的，我敢肯定，單單是前提，就意味著「阿甘正傳」甚至在任何人有機會觀賞前，會先在社群媒體遭到嘲笑和吹毛求疵」。

漢克斯表示，「你對此無能為力，但來談談『一名異性戀男子現在可以做到我在「費城」做到的事情嗎？』。不行，而且理應如此。「費城」的全部意義是不用害怕，人們不害怕這部電影的原因之一在於我正在演出同性戀 男子。我們現在超越這一點了，而我不認為人們會接受異性戀男人扮演同性戀男人的非本真性（Inauthenticity）」。

漢克斯說，「這不是一樁罪名，不是在哭鬧（boohoo）。有人會說，在本真性的現代領域中，我們打算對一部電影要求更多。我聽起來像正在說教嗎？我不是故意的」。