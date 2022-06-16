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宣傳「貓王艾維斯」 湯姆漢克斯傳手抖不停

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆漢克斯先前出席「貓王艾維斯」活動，被外界認為身軀消瘦。（歐新社）
湯姆漢克斯先前出席「貓王艾維斯」活動，被外界認為身軀消瘦。（歐新社）

65歲影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）最近忙著宣傳「貓王艾維斯」（Elvis），外媒報導他與導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）、男主角奧斯汀巴特勒（Austin Butler）等人回到兩年前取景的澳洲黃金海岸宣傳，有民眾發現他拿著麥克風的手不停顫抖，需要用另一隻手扶住，讓外界相當擔心他的身體狀況，但他目前尚未回應。

湯姆漢克斯在「貓王艾維斯」演出貓王的經紀人「湯姆帕克上校」，他曾說自己高血壓，患有糖尿病，兩年前在澳洲拍戲時，又與老婆麗塔威爾遜（Rita Wilson）雙雙確診新冠肺炎，再加上最近出席活動時，明顯消瘦。不過湯姆自承出道以來不忌口，也曾自承「我是個懶惰的美國人，也很胖，電影裡的我就是我的樣子」，他近年已經開始積極運動減重，但如今又傳出手抖不停，健康狀況再度引起關注。

「貓王艾維斯」日前舉行線上全球記者會時，湯姆未到場，不過眾人心情看起來相當不錯，曾執導「紅磨坊」（Moulin Rouge）的導演巴茲魯曼，提到自己苦心研究「貓王」多年，他透露當初貓王遺孀普莉西雅 （Priscilla Presley）看完首映後給出大好評，「我要落淚了，對我們來說這就是最好的評論」。

男主角奧斯汀則說自己花了兩年的時間，不接任何工作，專心準備這個角色，「我到現在講話還有點貓王的口音，因為我研究了他多年來聲音及動作如何變化，試圖挖掘他的人性面。」也狂讚貓王不僅是一個歌手，更是美國精神象徵，「他喚醒所有人勇敢向體制反抗，是獨一無二的超級巨星」。「貓王艾維斯」將於6月23日上映。

澳洲 導演 高血壓

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