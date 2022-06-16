葛妮絲派楚、布萊德彼特重逢示愛 遺憾當年沒結婚

葛妮絲派楚(右)與布萊德彼特曾是好萊塢人人稱羨的明星情侶。（路透資料照片）

好萊塢巨星布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）因為打離婚官司，徹底撕破臉，但小布 與其他舊情人關係都不錯，先前與好友創立服裝品牌「God's True Cashmere」，前女友葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）特地在自己網站內引進該品牌，還安排一段與布萊德的訪談，讓布萊德暢談他的品牌理念，讓小布公開致謝「有妳這個朋友真的太好了」。

葛妮絲和小布1997年分手，但分手後仍是好友，甚至展開商業合作。近日葛妮絲自創品牌「Goop」引進小布的服裝，她特地安排一場專訪，兩人不僅暢談商業，也憶起過往舊情。她還說買了一件襯衫送給媽媽，結果媽媽大讚衣服質感就像「給身體一個溫暖的擁抱」，讓小布開心回應：「謝謝，真的很愛妳。」葛妮絲聽了笑著回應：「我也好愛你。」

葛妮絲在訪談中，主動提及當年與小布訂婚時，她已故的父親布魯斯（Bruce Paltrow）曾熱淚盈眶說，「我以前都不知道人家說多了一個兒子是什麼意思，很高興我能多一個這麼棒的兒子」，雖遺憾兩人最後沒有結婚，不過彼此現在都過得很好。

布萊德更說布魯斯對他影響深遠，「布魯斯教導我關於羊絨的知識，還有對於美酒的品味」，也說自己會做這服裝品牌，受到布魯斯非常多的影響。