談「達文西密碼」 湯姆漢克斯：情節胡扯

湯姆漢克斯（右）與奧黛麗朵杜前進羅浮宮演出「達文西密碼」。（取材自IMDb）

暢銷小說 「達文西密碼」（The Da Vinci Code）2006年的電影 版由金獎影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演，雖然票房不錯，評價卻沒有特別出色。近日湯姆漢克斯為了宣傳新片「貓王艾維斯」（Elvis）接受訪問，坦言「達文西密碼」雖然娛樂性不錯，情節卻很胡扯，原作者丹布朗（Dan Brown）的想像力豐富，但內容和真實的歷史之間差距好比真正的間諜 行動與007電影的距離。

湯姆漢克斯主演過不少讓人印象深刻的經典影片。（路透）

在「達文西密碼」系列影片中，湯姆漢克斯扮演的蘭登教授常在觸目所及的各種事物中尋找解謎的線索，他形容這像是「有趣的尋寶遊戲」卻很鬼扯，不過他不覺得好的商業娛樂片有什麼錯，只是當這系列拍到第三集，也不是成功的商業娛樂了，也就難怪這系列電影就到此畫上句點。

湯姆漢克斯演過不少金獎名片，「達文西密碼」系列影片就是商業掛帥、幾乎不會被獎項青睞，他卻也沒有後悔接演，笑道：「我們晚上在羅浮宮拍戲，我在世界名畫『蒙娜麗莎的微笑』之前換褲子，他們把我慶祝40多歲生日的蛋糕帶進大廳，誰能夠有這樣的體驗？這樣還會憤世嫉俗嗎？當然不可能！ 」