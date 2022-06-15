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保身家沒昏頭 布蘭妮與山姆簽婚前協議

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮（左）被傳簽了嚴格的婚前協議，老公山姆很難分到她的財產。（美聯社）
布蘭妮（左）被傳簽了嚴格的婚前協議，老公山姆很難分到她的財產。（美聯社）

人生超級戲劇化的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），上周在家中和小她12歲的中東裔男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚，第三度嫁作人妻。雖然她看似對山姆愛得毫無保留，卻沒有暈頭轉向，根據TMZ報導，她在婚前已經擬好規定嚴格的婚前協議，並與山姆簽妥，未來若婚變，山姆拿不到她婚前收入的一分一毫。

歐美名人常見在舉行婚禮之前先簽署婚前協議，確保日後若婚姻破裂，財產分配不會產生疑慮。以布蘭妮的情況而言，她的身家遠比山姆豐厚，有可能會在談離婚時被分走一大半的財產，雖然山姆曾打趣表示自己才是堅持要簽婚前協議的那個人，以便他的愛車和鞋子不會被搶走，不過TMZ稱布蘭妮的團隊是推動簽署婚前協議的那一方，她上一段婚姻也曾簽了婚前協議。

由於布蘭妮和父母、妹妹都鬧翻，大哥布萊恩成了唯一受邀出席的親人，不巧他的女兒當天小學畢業，他必須去畢業典禮上扮演好爸爸，只有忍痛缺席布蘭妮的婚禮。倒是昔日與布蘭妮是「惡女幫」好姊妹的派瑞絲希爾頓（Paris Hilton），自稱為了參加布蘭妮的婚禮，還婉拒美國總統拜登請她在第9屆美洲峰會上為各國領袖客串DJ的邀約，給足布蘭妮面子。

拜登

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