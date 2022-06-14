強尼戴普與美女律師傳熱戀 卡蜜兒首認「他需要擁抱」

卡蜜兒(左)、強尼戴普的世紀官司傳出熱戀。(美聯社)

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司落幕，強尼大勝，律師團隊功不可沒，尤其是外型美麗的「聖光女律師」卡蜜兒瓦斯奎（Camille Vasquez）以犀利、條理分明的答詢，瞬間擄獲不少直播螢幕前的網友芳心，由於她在鏡頭前有與強尼擁抱、握手等親密動作，更有網友拱她與強尼戴普交往，而她受訪時也終於聊到這段關係，強調自己只是關心。

卡蜜兒接受美國拉丁裔頻道「Univision」訪問，提到自己的父母都是來自中南美洲的移民 ，所以這次能用母語西班牙文交談，顯得特別自在，記者更一度好奇她與強尼戴普的關係，卡蜜兒則說當時不願做任何回應，主要是因為還在打官司，法官要求他們不能對外回應與委託人有關的任何問題，至於那個擁抱，卡蜜兒則開放表示：「他是我朋友啊，就算他一開始是委託人，不過那時他剛度過難關嘛，他需要一個擁抱」。

卡蜜兒強調自己愛所有的委託人，「我是拉丁裔，我喜歡擁抱人、和人接觸」，不過記者再開玩笑追問是否有親吻？卡蜜兒則大笑否認：「沒有啦，怎麼可能。」不過也說仍與強尼有聯絡，她今年夏天會去歐洲度假，「強尼有邀請我，去看他和傑夫貝克（Jeff Beck）的演唱會」。雖然她私下早有交往多年的英國 房產經紀人男友，不過卡蜜兒對私生活一向低調，也沒有多說。

卡蜜兒表現傑出，不只被各大法律事務所延攬，更因此升官，所屬的布朗魯德尼克事務所執行長包迪加日前宣布，將卡蜜兒拔擢為事務所合夥人，據傳年收入至少高達130萬美金。