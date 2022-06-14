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「歌喉讚」胖艾美被迫出櫃 LGBT界力挺 逼澳媒撤文

娛樂新聞組／綜合報導
瑞貝爾威爾森首次公開她與女性時裝設計師的戀情。（取材自Instagram）
瑞貝爾威爾森首次公開她與女性時裝設計師的戀情。（取材自Instagram）

澳洲雪梨晨驅報日前撤下一篇文章，因為該文疑向澳洲女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）施壓，迫使她透露自己正與一位女性約會，致使該文在社群媒體上大遭撻伐。該報八卦專欄作家昂納瑞坦承該報在試圖爆料瑞貝爾威爾森的緋聞時「處理方式不當」。

瑞貝爾威爾森以電影「歌喉讚」（Pitch Perfect）中「胖艾美」（Fat Amy）一角走紅，日前她在Instagram首次公開她與女性時裝設計師阿格魯瑪（Ramona Agruma）的戀情，並放上兩人的自拍照，還稱對方是「迪士尼公主」。

昂納瑞次日在刊登的網路專欄文章透露，雪梨晨驅報在瑞貝爾威爾森於Instagram發文前，早就知道她與阿格魯瑪的關係，給了瑞貝爾威爾森兩天時間要她對此事置評。

昂納瑞在專欄中寫道：「真是大錯特錯，瑞貝爾威爾森竟選擇隱瞞這件事，然後才在Instagram上發了『迪士尼公主』的新貼文。」

那篇文章在社群媒體上引爆眾怒，許多LGBTQIA+（同性戀、雙性戀、跨性別、疑性戀、雙性人及無性戀）倡議人士者和其他人指責，雪梨晨驅報迫使瑞貝爾威爾森出櫃。

該報一開始否認向瑞貝爾威爾森施壓，其編輯席爾茲堅稱，該報「只是提了問題」。

席爾茲寫道：「如果瑞貝爾威爾森的新伴侶是男性，我們也會問同樣的問題。」在此之前，瑞貝爾威爾森僅公開她和男性約會。

瑞貝爾威爾森首度對這樁爭議做出回應，當日她在推特上回應了一名批評雪梨晨驅報作法的記者。瑞貝爾威爾森推文說：「這是一個很難受的情況，但要試著優雅地處理它。」

社群媒體 迪士尼 澳洲

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