安珀赫德誹謗官司吞敗首吐心聲 ：我沒被公平對待

安珀赫德在與前夫的誹謗官司慘敗後，首度接受新聞專訪。（歐新社）

好萊塢 巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，最後雙方各自要付對方罰款，然而陪審團明顯展現對於強尼的證詞更加信任的態度。

早在出庭過程中，安珀已被網友全面圍攻、形象跌至谷底，被認為在演藝圈很難翻身，她在宣判之後，首度接受NBC電視網的獨家專訪分兩集播映，搶先公布的預告片段中，只見她表示自己能夠理解陪審團的決定，卻覺得自己並沒有得到公平的待遇。

公眾輿論的風向對於強尼戴普和安珀赫德的態度有多麼大的不同，可以從一件事上看出來：在TikTok 上標註「為安珀討公道」的內容有2700萬的點擊，而聲援強尼的則有20億點擊。安珀嘆道：「我不怪他們（陪審員）。我其實能夠理解，他（強尼戴普）是個備受喜愛的人物，人們覺得自己認識他，他是個很好的演員。」她歸咎社群媒體 對這件官司的瘋狂關注，導致她被很不公平的對待，呼聲幾乎一面倒的偏向強尼戴普。

安珀強調：「就算有人感到我值得被這樣討厭，甚至覺得我有撒謊，應該還是沒辦法直視我的眼睛，告訴我在這些社群媒體等等的描述中，我有被公平對待。你說不出我有受到公平的待遇。」

此外，安珀赫德近日被目擊搭乘私人飛機跑行程，消息一出立刻被網友狠酸：「不是沒錢嗎？」