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「雙峰」主唱茱莉克魯斯久病輕生 大衛林區哀悼

娛樂新聞組／綜合報導
演唱1990年影集「雙峰」主題曲「墜落」走紅的茱莉克魯斯因病輕生。（取材自臉書）
演唱1990年影集「雙峰」主題曲「墜落」走紅的茱莉克魯斯因病輕生。（取材自臉書）

美國女歌手兼作曲家、演員茱莉克魯斯（Julee Cruise）因演唱1990年影集「雙峰」的主題曲「墜落」走紅，日前卻傳出輕生消息，經她老公愛德華格林南（Edward Grinnan）證實愛妻生前長久以來受紅斑性狼瘡與憂鬱症所苦，於9日了結一生，享壽65歲。

據外媒報導，茱莉克魯斯曾於1990年為「雙峰」演唱主題曲「墜落」而成名，她於四年前宣布罹患「紅斑狼瘡症」，身體免疫系統出現問題，連日常生活都受到影響，甚至站立的能力也受到影響。茱莉擁有漂亮的臉龐，但因「紅斑狼瘡症」臉部會長出蝶型紅斑，也讓愛美的她無法接受，導致心理也出現嚴重抑鬱，長年承受病痛的折磨，茱莉克魯斯最後決定了結一生。

消息傳出後，茱莉克魯斯的老公愛德華表示她用自己的方式走完她的人生，在愛妻最後的時刻走得很平靜，他都陪伴在旁，並且以她最愛的歌曲「漫遊」來伴她走最後的路，表示茱莉克魯斯能永遠漫遊了。

茱莉克魯斯離世證實後，不少演藝圈好友都發聲哀悼，「雙峰」的男主角凱爾麥克拉蘭（Kyle MacLachlan）在推特發文表示：「她天使般的聲音，將我們帶到另一個世界的邊緣。」

「雙峰」的導演大衛林區（David Lynch）也錄了一段影片表達哀傷之情，說道：「非常令人傷心的消息，她是個偉大的歌手、音樂家，也是個好人」，令大批粉絲紛紛表示不捨。

導演 天使 憂鬱症

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