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感謝安珀赫德搭救？威爾史密斯罵聲減少 密謀大片回歸

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯自從奧斯卡頒獎典禮掌摑事件後，目前還未重回公眾眼前。（路透資料照片）
威爾史密斯自從奧斯卡頒獎典禮掌摑事件後，目前還未重回公眾眼前。（路透資料照片）

威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock）招來罵名，本該因獲得影帝榮銜攀上事業新高峰，卻反而變成他人生中的一大污點，一度遠走印度尋找靈性大師求開導，目前也還在接受情緒控管方面的治療。然而根據英國「太陽報」，他早就在部署復出的計畫，由他製片公司籌拍的「我是傳奇2」（I am Legend 2）有可能就是他寄予厚望、風光回歸大片的關鍵之作。

威爾史密斯「我是傳奇」曾經締造熱烈票房，續集籌拍中。（取材自IMDb）
威爾史密斯「我是傳奇」曾經締造熱烈票房，續集籌拍中。（取材自IMDb）

早在威爾史密斯發生掌摑醜聞之前，「我是傳奇2」就已宣布將由他和近年來迅速走紅的「黑豹」性感男星麥可B.喬丹（Michael B. Jordan）聯手監製、主演，在醜聞之後，此片的籌備狀況引起各方好奇。「太陽報」稱雖然發行該片的華納兄弟影業暫時先喊停，卻沒有要求威爾史密斯退出，且目前劇本都還在發想中，每一個版本都仍保留威爾史密斯的角色，他也還沒有要辭演的意思。看起來「我是傳奇2」如果沒有胎死腹中，遲早會如原定計劃落實拍攝，而威爾史密斯還會是很重要的一部分。

「太陽報」也報導，近期撻伐威爾史密斯的聲音已經明顯轉弱，大眾焦點早就轉移到強尼戴普（Johnny Depp）和安珀赫德（Amber Heard）上，安珀赫德變成網友公敵，威爾看起來就沒那麼「罪大惡極」，不只「我是傳奇2」有可能留下他，連之前索尼影業（Sony Pictures）老闆在受訪時也透露他的招牌系列之一「絕地戰警」（Bad Boys），籌拍第4集的計畫沒有生變，也不會把他換掉。歐美影界都有共識：威爾史密斯遲早會回歸大片主角的行列，就看是哪一家電影公司的大片成為第一炮而已。

安珀赫德成為新的「網友公敵」。（路透資料照片）
安珀赫德成為新的「網友公敵」。（路透資料照片）

威爾史密斯 喬丹 奧斯卡

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