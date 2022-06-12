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布蘭妮婚禮大咖美女雲集 和瑪丹娜重現「女女之吻」

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮（左）與山姆阿斯加利的結婚照曝光。（取材自Instagram）
布蘭妮（左）與山姆阿斯加利的結婚照曝光。（取材自Instagram）

40歲的美國女歌手布蘭妮（Britney Spears）梅開三度嫁給小12歲的伊朗裔帥哥山姆阿斯加利（Sam Asghari），儘管首任前夫傑森亞歷山大（Jason Alexander）擅闖鬧場，一度造成驚嚇，但在傑森被驅離後，兩夫妻終於能夠開心完婚，並且與賓客盡情享樂，布蘭妮一度嗨到與昔日為她伴舞的威利戈梅茲（Willie Gomez）共舞時看似「下半身失蹤」，也和大咖來賓瑪丹娜（Madonna）重現經典的「女女之吻」。

瑪丹娜（左）和布蘭妮重現經典的同性之吻。（取材自Instagram）
瑪丹娜（左）和布蘭妮重現經典的同性之吻。（取材自Instagram）

布蘭妮的婚禮雖然才邀請賓客60多人，卻包括了瑪丹娜、茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）、席琳娜（Selena Gomez）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）等知名大咖，瑪丹娜不僅是她的偶像也是忘年之交，兩人在眾人眼前重現2003年MTV音樂錄影帶大獎典禮上的經典「女女之吻」，現場氣氛相當熱烈。而她的迪士尼頻道師妹席琳娜，則加入與她、娜姊合唱了她的名曲「Toxic」，好姐妹的派瑞絲希爾頓也和她合唱「Stars Are Blind」，眾家姐妹同歡，她樂得在社群網站上發布圖文表達心中的喜悅。

唐娜泰拉凡賽斯（左起）、派瑞絲希爾頓、布蘭妮、瑪丹娜、席琳娜、茱兒芭莉摩齊聚一堂...
唐娜泰拉凡賽斯（左起）、派瑞絲希爾頓、布蘭妮、瑪丹娜、席琳娜、茱兒芭莉摩齊聚一堂。（取材自Instagram）

雖然早已不是純情可愛的「小甜甜」，布蘭妮還是為婚禮增添了童話般的元素，出動綴滿粉紅色玫瑰的馬車，也請來凡賽斯的創意總監唐娜泰拉（Donatella Versace）為她與山姆打造婚紗、西裝禮服。

瑪丹娜 社群網站 迪士尼

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