從小就迷皮克斯 美國隊長克里斯伊凡獻聲「巴斯光年」

克里斯伊凡與愛犬「道奇」感情深厚。（取材自推特）

皮克斯動畫「巴斯光年」（Lightyear）日前舉辦線上記者會，配音主角克里斯伊凡（Chris Evans）、琪琪帕瑪（Keke Palmer）以及塔伊加維提迪（Taika Waititi）皆出席暢聊，克里斯為「太空隊長」巴斯光年配音，他先前也曾在漫威扮演「美國隊長」，被問到比較喜歡哪個角色的經典台詞，他圓滑回「不可能給出明確答案」。

克里斯伊凡從小就是皮克斯動畫迷，他說巴斯光年的經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠」（To Infinity... and Beyond）是他生命早期的美好記憶，「我很驕傲可以扮演這角色，為自己能成為這宇宙的一部分感到榮幸」。不過這句台詞是喜劇天王提姆艾倫（Tim Allen）先講的，克里斯只能盡自己最大努力去尊重，並添加自己的想法，「但對我來說，在『復仇者聯盟』裡面，我至少是這個宇宙裡第一個講『復仇者，集結』的人」。

克里斯伊凡配音的「巴斯光年」(右)將帶領夥伴完成任務。（圖：迪士尼提供）

「巴斯光年」這一回不僅讓巴斯光年領導一整支小隊，更有一隻可愛且靈活的機器貓「白襪」，「這隻機器貓總是充滿情感的支持巴斯光年，他才能適應每四年回到地球，人事已非的困境」，並提到巴斯光年時常會對這隻機器貓聊天、紓解壓力。至於迪士尼 是否有在最後送一隻機器貓給克里斯？現實生活中愛狗如癡的克里斯立刻大笑，「不了，我已經有我生命的『白襪』了，那就是我的愛犬道奇，但他總是很不喜歡聽我的問題」。

琪琪帕瑪為女主角伊琪配音，她則說這是一個有別以往的女英雄角色，「她的祖母是一個傑出的太空人 ，她想要繼承祖母的榮耀，但她有太空恐懼症，幸好靠著朋友幫忙才能突破難關，我只能說我非常喜歡這個角色」。塔伊加維提迪除了為片中要角「莫瑞斯」配音之外，他同時也是「雷神索爾4」的導演 ，不忘搞笑說「但如果你真的不喜歡動畫片，下個月你可以去看『雷神索爾：愛與雷霆』」。