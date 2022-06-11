「胖艾美」瘦下來交女友 前男友祝福她

瑞貝威爾森(右)公布與女友雷夢娜的合照。(取材自Instagram)

以「歌喉讚」(Pitch Perfect)等片為觀眾熟知的澳洲 女諧星「胖艾美」瑞貝威爾森(Rebel Wilson)，近來不只甩掉幾十公斤的贅肉，在感情生活上也大轉彎，她在社群網站 公開和女友雷夢娜(Ramona Agruma)合照，表示之前以為自己在尋覓迪士尼 王子，也許一直以來真正需要的是迪士尼公主。

42歲的瑞貝威爾森決定「換跑道」，包括「歌喉讚」裡的夥伴、「上班女郎」(Working Girl)資深女星梅蘭妮葛莉芬(Melanie Griffith)、「西城故事」(West Side Story)今年度奧斯卡最佳女配角亞莉安娜黛博賽(Ariana DeBose)等紛紛給予鼓勵，連她的前男友—澳洲職業網球選手麥特里德(Matt Reid)都留言恭喜她。

其實近年來演藝界人士在感情對象的選擇上不設限、兩性之間游移的情況愈來愈普遍，麥莉(Miley Cyrus)、安珀赫德(Amber Heard)等都曾有過男朋友，也交往女朋友，並沒有人大驚小怪。

瑞貝威爾森從今年2、3月開始，社群網站上就有不少關於雷夢娜的內容，那時她承認經過朋友介紹，有新的感情對象，彼此先在電話上聊了好幾個星期才碰面，她覺得雖然老派卻也很浪漫。雷夢娜多才多藝，不但經營時尚品牌，還通曉多國語言，且和瑞貝一樣是念法律系，難怪很有共通話題。