我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

「胖艾美」瘦下來交女友 前男友祝福她

記者蘇詠智╱綜合報導
瑞貝威爾森(右)公布與女友雷夢娜的合照。(取材自Instagram)
瑞貝威爾森(右)公布與女友雷夢娜的合照。(取材自Instagram)

以「歌喉讚」(Pitch Perfect)等片為觀眾熟知的澳洲女諧星「胖艾美」瑞貝威爾森(Rebel Wilson)，近來不只甩掉幾十公斤的贅肉，在感情生活上也大轉彎，她在社群網站公開和女友雷夢娜(Ramona Agruma)合照，表示之前以為自己在尋覓迪士尼王子，也許一直以來真正需要的是迪士尼公主。

42歲的瑞貝威爾森決定「換跑道」，包括「歌喉讚」裡的夥伴、「上班女郎」(Working Girl)資深女星梅蘭妮葛莉芬(Melanie Griffith)、「西城故事」(West Side Story)今年度奧斯卡最佳女配角亞莉安娜黛博賽(Ariana DeBose)等紛紛給予鼓勵，連她的前男友—澳洲職業網球選手麥特里德(Matt Reid)都留言恭喜她。

其實近年來演藝界人士在感情對象的選擇上不設限、兩性之間游移的情況愈來愈普遍，麥莉(Miley Cyrus)、安珀赫德(Amber Heard)等都曾有過男朋友，也交往女朋友，並沒有人大驚小怪。

瑞貝威爾森從今年2、3月開始，社群網站上就有不少關於雷夢娜的內容，那時她承認經過朋友介紹，有新的感情對象，彼此先在電話上聊了好幾個星期才碰面，她覺得雖然老派卻也很浪漫。雷夢娜多才多藝，不但經營時尚品牌，還通曉多國語言，且和瑞貝一樣是念法律系，難怪很有共通話題。

社群網站 迪士尼 澳洲

上一則

觀影說劇／木村拓哉拳擊戲來真的 閃到腰忍痛拍完

下一則

林心如吵架選時機 不在女兒面前嚷嚷

延伸閱讀

「胖艾美」公開宣布交往新女友 領悟：原來需要公主

「胖艾美」公開宣布交往新女友 領悟：原來需要公主
「目的已達到」 強尼戴普傳放棄千萬賠償金

「目的已達到」 強尼戴普傳放棄千萬賠償金
安珀赫德敗訴回家陪女兒 布裘離婚戰火正旺

安珀赫德敗訴回家陪女兒 布裘離婚戰火正旺
安珀赫德官司慘輸 沒了強尼 演藝事業難翻身

安珀赫德官司慘輸 沒了強尼 演藝事業難翻身

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
「機飛總動員」中也有一群自以為帥氣的飛官。取材自imdb

「捍衛戰士」成功復出 他喊話這系列也該回歸 網友贊成

2022-06-06 18:18

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍