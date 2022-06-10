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「目的已達到」 強尼戴普傳放棄千萬賠償金

記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普(右)的律師卡蜜兒(左)表明強尼可能會放棄賠償金。(路透資料照片)
強尼戴普(右)的律師卡蜜兒(左)表明強尼可能會放棄賠償金。(路透資料照片)

強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德（Amber Heard）的官司落幕甫一周，6月9日正巧是他59歲生日，竟傳出他可能會捨棄賠償金，只因他的目的已經達到，那便是挽回他的名譽。

強尼的律師卡蜜兒、班楚也因官司受到各界注目，頻上媒體受訪，他們8日接受「今日秀」訪問時，提到強尼得知自己勝訴，現在整個人相當輕鬆自在，「他卸下全世界施加在他身上的壓力，露出過往6年從未展現的笑容」，並說強尼一直都不在意金錢，而是希望能挽回自己的名譽，外媒則解讀強尼可能會放棄賠償金，選擇庭外和解，安珀也有機會不付1035萬美元，避免破產困境。

原因是，先前安珀赫德透過律師表示，一定會進行上訴，被問及強尼戴普是否可能以「放棄賠償金」和她條件交換停止訴訟，班楚沒有給出明確回應，只是強調不能透露與客戶之間的溝通內容，「正如戴普先生作證時所言，我們都在各自的結辯表示得很清楚，對於戴普先生，重點從來就不是金錢。重點是恢復他的名聲，而他做到了。整件事的重點就是關於戴普先生的名聲，對他而言那就是他所在乎的」。

卡蜜兒也強調強尼會獲勝，就是因為他真誠面對自己，卡蜜兒另外補充「勝利的關鍵就是聚焦在事實、證據，以及強尼第一次有機會說出真相，他終於能與陪審團、大眾建立起連結，說出事情的真相」。

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