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奧斯汀巴特勒3年鑽研 演活貓王英姿

記者陳建嘉／綜合報導
奧斯汀巴特勒在「貓王艾維斯」演出「貓王」艾維斯。（圖：華納兄弟提供）
奧斯汀巴特勒在「貓王艾維斯」演出「貓王」艾維斯。（圖：華納兄弟提供）

「紅磨坊」（Moulin Rouge）、「大亨小傳」（The Great Gatsby）大導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）及湯姆漢克（Tom Hanks）主演的「貓王艾維斯」（Elvis），近日在法國坎城、英國、澳洲舉行首映後獲正面評價，不僅創下今年坎城影展映後12分鐘的鼓掌紀錄，也獲讚為導演巴茲魯曼又一震撼神作。

當初為了找到合適的演員來演活「貓王」艾維斯震撼人心的形象，製作團隊在選角的過程中花了很多心力。影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）還為此特別打給巴茲魯曼，向他推薦奧斯汀，直說自己「從沒見過年輕演員有這樣的工作態度，無時無刻都致力於完美一個角色。」而在大量試鏡及音樂表演後，巴茲魯曼也很清楚知道奧斯汀能完美詮釋這位跨世代搖滾巨星。

奧斯汀整整花了三年心血，研究貓王的各種面向，他說：「我將自己化為一塊海綿，去讀每本我能找到的書，去看每個我能找到的圖像和影片，完全把自己化為一個偵探，然後再和多位聲音教練合作，學習歌唱和表演，因為嗓音是他的一大特色。」果然演出大獲好評，被譽為「神之演技」，成功詮釋這位非凡的傳奇人物。

連片中飾演貓王經紀人「湯姆帕克上校」的影帝湯姆漢克都說，自己完全無法把目光從奧斯汀巴特勒身上移開，「不管那幕戲是在演什麼，不管他是否在台上、表演或唱歌，他都火力全開，他對角色的投入程度讓人讚嘆不已。」

奧斯汀也表示：「我想要忠實地去演繹貓王艾維斯，並向他致敬，他是如此偉大不凡的人物，完全超越世代的框架，所以這就像攀登聖母峰，只能一步一腳印地堅定向前。」「貓王艾維斯」將於6月23日在台上映，包括IMAX、Dolby Cinema等版本。

奧斯汀巴特勒在「貓王艾維斯」完美詮釋「貓王」艾維斯。（圖：華納兄弟提供）
奧斯汀巴特勒在「貓王艾維斯」完美詮釋「貓王」艾維斯。（圖：華納兄弟提供）

導演 坎城影展 澳洲

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