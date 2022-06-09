強尼戴普感性致謝 開TikTok不到1天吸粉620萬

強尼戴普開Tiktok，感謝粉絲一路支持。（歐新社）

58歲好萊塢 巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小22歲的前妻安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司雖然已經初步落幕，但是一波未平一波又起，安珀也透過律師表示會再度上訴，要找機會絕地大反攻，強尼則是開設Tiktok帳號，不僅有自己一路拍粉絲在法院外力挺，還有自己的演唱會表演影片，更感性寫下對粉絲的話，「我們一起去過任何地方，也看過一切，如今走過同一條路，一起作了正確的事，都是為了你們的在乎，現在我們將一起向前邁進」，竟又被安珀火速嗆聲。

強尼戴普開Tiktok，感謝粉絲一路支持。（取材自Tiktok）

據英國 鏡報報導，強尼這條短片發放短短9小時，已有860萬瀏覽次數及18.5萬條留言；他的TikTok帳號開通不到24小時，吸引620萬追隨者。

安珀赫德持續猛攻強尼戴普。（路透）

強尼的發文，顯然又再度激到官司敗訴的安珀，安珀也透過「ET Online」立刻反嗆「就像強尼戴普所說，他正在向前邁進，但是女權卻正在往後倒退，這個判決結果對家暴 受害者傳達一個訊息，讓他們害怕站出來，大聲說出一切」，消息也指出安珀現在內心孤寂，原本以為會有很多人支持力挺，沒想到幾乎都不願對她發聲，如今則會先消失在大眾面前，希望等風聲過去之後，再慢慢回歸影壇。

強尼戴普的「世紀官司」最終勝訴，「聖光女律師」卡蜜兒不僅一戰成名，還升官成為法律事務所的合夥人，據傳年收入至少高達130萬美元。