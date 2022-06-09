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哈維溫斯坦性侵指控湧現 英檢察署授權警方起訴26年前案件

中央社／倫敦8日綜合外電報導
哈維溫斯坦。（路透）
哈維溫斯坦。（路透）

英國皇家檢察署今天表示，已授權倫敦都會區警察局以26年前性侵1名女性2項罪名，起訴前好萊塢金牌製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）。

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service, CPS）指出，這起性侵案據稱1996年8月在倫敦發生；都會區警察局（Metropolitan Police）表示，涉案受害人現已50多歲。

現年70歲的哈維溫斯坦2020年2月在美國被判性侵定罪，入獄23年，這是#MeToo運動的里程碑判決。

上周，他未能在紐約上訴法院推翻判決。

哈維溫斯坦正在加州等待另1起性侵指控的審判。

針對哈維溫斯坦的指控在2017年爆開，包括好萊塢明星安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）、葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）等人，共計近90名女性指控哈維溫斯坦性騷擾或性侵，但他始終堅稱那些都是你情我願。

隨著指控湧現，倫敦都會區警察局表示，正在調查一系列針對哈維溫斯坦的性侵指控。

英國皇家檢察署在英格蘭和威爾斯提起刑事案件，授權警方在對案件進行評估後提訴。

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