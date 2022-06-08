安珀赫德敗訴回家陪女兒 布裘離婚戰火正旺

安珀赫德被指會將生活重心放回女兒和家人上。（取材自Instagram）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司雖已暫時落幕，相關話題還沒結束。獲判要付給強尼千萬美元補償金的安珀，被稱還在不安與難過的情緒中，但已決定接下來要先把重心放回去年透過代理孕母生下的女兒，和家人的相處上。

在誹謗官司中，安珀赫德幾乎被網友全面圍剿，曾出庭為她作證的妹妹惠妮，儘管被嘲諷「神情明顯看得出是被迫挺姊姊」，卻還是在社群網站 上強調自己眼睛看到的事實絕對是在安珀這一方。

布萊德彼特(右)不滿安琪莉娜裘莉私自賣掉酒莊股權。（路透資料照片）

「時人」報導，安珀在宣判結果後與女兒共度整個周末，心情上仍無法調適，儘管挫折感很強，她希望好好彌補女兒因為開庭而錯失的親子時光。

在強尼與安珀的法庭戰告一段落後，另一對鬧翻的紅星夫妻──布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie），離婚戰火燒得正旺，小布 的律師近日再提出控訴裘莉的法庭文件，稱她決定把原本和小布共有的法國酒莊股分賣給俄羅斯的富商尤利，是刻意要破壞小布苦心經營多年的商譽，達成傷害他的目的。

當初兩人談好任何一方要出售酒莊股權都要讓對方先知道並且取得同意，可是裘莉這次背著小布自己來。布裘離婚戰上，外界大都認為裘莉堅持不讓小布取得孩子們的共同監護權，是卡關多年難以解決的主因，現在小布也不想再忍，不再擔憂彼此撕破臉。