蘋果押注布萊德彼特 買下主演F1賽車電影版權

蘋果公司已經敲定一項協議，買下由布萊德彼特主演的一部一級方程式（F1）賽車電影。（路透）

蘋果 公司已經敲定一項協議，買下由布萊德彼特主演的一部一級方程式（F1 ）賽車電影 ，這可能改變串流媒體業者和電影發行商共存和往來的方式。

美國媒體Hollywood Reporter報導，蘋果花了約五個月的時間敲定這樁交易，將買下這部F1電影的版權。該電影由約瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導，也就是近期熱門大片「捍衛戰士：獨行俠」的同一導演，而且製片團隊成員相同，包括編劇艾倫克勞格（Ehren Kruger）、製作人傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）與查德歐曼（Chad Oman）。另一大賣點，就是F1七冠王車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）也參與製作。

除了有布萊德彼和約瑟夫·柯辛斯基如此堅強的組合陣容外，這筆交易的複雜性也值得注意。這部電影在蘋果影音串流服務Apple TV Plus上架的至少30天，或多達60天前，會先在全球戲院上映。這代表必須還有家電影發行商簽下合約，但不知將接洽哪一家發行商。

先前，蘋果曾經在戲院上映過電影，也就是在上架前，讓動畫電影「狼行者」在戲院上映30天，並且讓「馬克白」上映21天。然而，都是小規模上映，而非大規模上映。

內幕人士表示，在先前的案例中，蘋果和製片方會以五五拆帳的方式分拆戲院上映的營收。蘋果透過三種方式付費給製作團隊，包括透過預付費用、買斷費和戲院收益的後端費用三種方式。

Hollywood Reporter報導，消息人士透露，導演約瑟夫·柯辛斯基和製作人傑瑞·布洛克海默可能獲得八位數美元落袋，布萊德彼特和他的公司可能獲得4,000萬至5,000萬美元。蘋果對此拒絕評論。

製作團隊在與蘋果敲定交易前，面臨的抉擇是該讓電影被買斷，或是推動戲院上映？代表布萊德彼特等人的全美最大娛樂經紀公司CAA則推動另一選項，也就是兩者都採行。值此之際，「捍衛戰士：獨行俠」有望在戲院上映中拿下10億美元或更多的票房收入。

Hollywood Reporter報導分析，這項交易押注布萊德彼特和F1賽車是賣點。雖然小布沒有像捍衛戰士的主角湯姆克魯斯那樣的票房紀錄，但在全球同樣享盛名；F1也是向日益成長和迷人的賽事。此外，交易還押注能把觀眾帶往賽車現場的戲院體驗。正如捍衛戰士讓觀眾有如置身F14駕駛艙一樣，這部F1電影的目標則是讓觀眾宛若置身有如火箭一樣飛快的賽車方向盤之後。