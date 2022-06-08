強尼戴普開TikTok帳號 謝粉絲力挺 安珀轟「女權倒退」

強尼戴普。(歐新社)

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司雖然已經初步落幕，但是一波未平一波又起，安珀也透過律師表示會再度上訴，要找機會絕地大反攻，強尼則是開設Tiktok帳號，不僅有自己一路拍粉絲在法院外力挺，還有自己的演唱會表演影片，更感性寫下對粉絲的話，「我們一起去過任何地方，也看過一切，如今走過同一條路，一起作了正確的事，都是為了你們的在乎，現在我們將一起向前邁進」，竟又被安珀火速嗆聲。

強尼的發文，顯然又再度激到官司敗訴的安珀，安珀也透過「ET Online」立刻反嗆「就像強尼戴普所說，他正在向前邁進，但是女權卻正在往後倒退，這個判決結果對家暴 受害者傳達一個訊息，讓他們害怕站出來，大聲說出一切」，措辭直接且毫不留情，消息也指出安珀現在內心孤寂，原本以為會有很多人支持力挺，沒想到幾乎都不願對她發聲，如今則會先消失在大眾面前，希望等風聲過去之後，再慢慢回歸影壇。

但外界好奇的是，安珀赫德將會在明年投入宣傳「水行俠2」(Aquaman 2)，但近來瘋傳可能將她僅於10分鐘的戲份全部刪除，讓宣傳主力完全變成導演 溫子仁、男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)以及前一集反派，這集可能棄暗投明的派屈克威爾森（Patrick Wilson）。