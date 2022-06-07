「小丑2」正式啟動 瓦昆菲尼克斯看劇本照流出

「小丑」以低成本的限制級風格，打造漫畫改編電影的另一風貌。(圖:華納兄弟提供)

「小丑」真的要回來了。自從在2019年上映以後締造全球10億美金的票房佳績，導演陶德 菲利浦(Todd Phillips)終於在全球疫情趨緩時宣布「小丑」續集正式啟動，片名為「小丑：Folie à deux」，也釋出男主角瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)看劇本的黑白照片，宣告瓦昆也絕對會再次領導續集演出。

男主角瓦昆菲尼克斯正開始讀劇本。(取材自Instagram)

片名「Folie à deux」是法文，意思是「二聯性精神病」，一個有精神病症狀的人，將妄想的信念傳送到另一個人，同樣的症狀可傳達到更多人，有意掀起高譚市的瘋狂革命。「小丑」片尾在亞瑟佛萊克瘋狂殺害節目主持人莫瑞以及造成社會不安之後，被關入精神病院，然則這可能只是一個開端，他已經在這個貧富差距、犯罪叢生的罪惡城市裡埋下種子，即將掀起前所未有的動盪。

「小丑」雖取自於「蝙蝠俠」的經典反派，但除了設定之外，完全與DC電影 宇宙無關，當初在外界原本不甚看好的狀況下，先是奪下威尼斯影展金獅獎，隨後全球票房大破10億美金，成為史上目前唯一一部破10億美金的限制級電影，男主角瓦昆菲尼克斯更因此拿下金球獎、奧斯卡影帝，讓多年持續入圍該獎的他，終於一償宿願。

雖然瓦昆菲尼克斯與導演陶德菲利浦本來無意再拍續集，不過陶德後來又表示有不錯的構想，希望能獲得瓦昆的首肯回歸，如今瓦昆讀劇本的照片流出，證明他對新的故事確實也很有興趣。