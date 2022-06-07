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MTV影視獎 珍妮佛領世代獎辣翻

記者蘇詠智╱綜合報導
MTV影視大獎頒獎，珍妮佛洛佩茲以火辣造型領取「世代獎」。(歐新社）
MTV影視大獎頒獎，珍妮佛洛佩茲以火辣造型領取「世代獎」。(歐新社）

代表普羅大眾口味的MTV影視大獎舉行頒獎典禮，全球票房近19億美元的「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)奪下最佳電影獎，男主角湯姆霍蘭德(Tom Holland)也得到最佳電影演出獎。不過他的女友辛蒂亞(Zendaya)主演的HBO大尺度影集「高校十八禁」(Euphoria)抱回最佳影集、最佳影集演出等4項獎，才是最大贏家。

「高校十八禁」前後兩季都有正面全裸露三點的鏡頭，裡面的高中生除了開放的性行為外，嗑藥、喝酒等有如家常便飯，開出熱烈收視，辛蒂亞不但因此劇登上艾美獎視后寶座，又抱回一座MTV影視大獎「最佳影集演出獎」。

不老性感女神珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)獲頒「世代獎」，一襲深V爆乳的禮服，再度搶走所有關注。她年過半百，身材依舊火辣，讓典禮上其他歲數小一大截的藝能界後輩女星自嘆弗如。

今年漫威影視作品仍然頗出風頭，除「蜘蛛人：無家日」外，思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)因「黑寡婦」(Black Widow)獲得最佳英雄獎，打敗「007生死交戰」(No Time to Die)丹尼爾克雷格(Daniel Craig)等男星，「洛基」(Loki)影集中的時間變異局探員則聯手拿下最佳團隊獎。以主演「哈利波特」(Harry Potter)系列成名的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)，則在「失落謎城」(The Lost City)轉型獲得觀眾肯定，得到最佳反派獎。

前「美國隊長」克里斯伊凡頒發最佳電影大獎。(路透)
前「美國隊長」克里斯伊凡頒發最佳電影大獎。(路透)

哈利波特 電影 蜘蛛人

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