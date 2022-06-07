「捍衛戰士」女教官不畏變老變胖 享受出櫃生活

「捍衛戰士」當年風靡全球。(取材自捍衛戰士劇照)

經典電影 「捍衛戰士」(Top Gun)時隔36年推出續集「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，再度於全球掀起風潮，票房成績亮眼，影迷們都搶著進戲院重溫當年的感動，男主角湯姆克魯斯 （Tom Cruise）風采不減當年，片中與他有曖昧情愫的女教官凱莉麥吉莉絲（Kelly McGillis）未回歸，近況也再度掀起了討論。

綜合媒體報導，凱莉麥吉莉絲現年65歲，淡出演藝圈多年，先前她在「捍衛戰士」確定拍續集時，便曾受訪表示「我現在又老又胖，看起來與我的年齡相符，可這不是這部電影想要的」。而隨著「捍衛戰士：獨行俠」上映，也有人拿她與阿湯哥當年的差異做比較，訝異她蒼老許多。

Kelly McGillis looks like the Eucharistic Minister at the 8:00am Mass. pic.twitter.com/9ex6j0UU19 — Phil Rich (@PhilVille911) May 31, 2022

據悉，凱莉麥吉莉絲曾經歷過兩次性侵 害，還被刀刺傷，因此受到極大精神創傷，失眠、酗酒、毒癮、藥癮上身，她花了很長時間才走出來，後來她還接下了好萊塢首次探討性侵主題的電影「控訴」，不只以此療傷，還希望能呼籲大眾正視此問題。

在感情生活方面，凱莉麥吉莉絲曾有過三次婚姻，前兩次與異性結婚，13年前也就是2009年，52歲的她勇敢出櫃，於隔年再婚，隨後便將生活重心轉往家庭，並且相當享受現在的生活模式。

有網友說，她可以從地獄裡爬出來，相當值得人欣賞與敬佩，呼籲別再嘲笑她的外表。