「捍衛戰士」女教官不畏變老變胖 享受出櫃生活

經典電影 「捍衛戰士」(Top Gun)時隔36年推出續集「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),再度於全球掀起風潮,票房成績亮眼,影迷們都搶著進戲院重溫當年的感動,男主角湯姆克魯斯 (Tom Cruise)風采不減當年,片中與他有曖昧情愫的女教官凱莉麥吉莉絲(Kelly McGillis)未回歸,近況也再度掀起了討論。

綜合媒體報導,凱莉麥吉莉絲現年65歲,淡出演藝圈多年,先前她在「捍衛戰士」確定拍續集時,便曾受訪表示「我現在又老又胖,看起來與我的年齡相符,可這不是這部電影想要的」。而隨著「捍衛戰士:獨行俠」上映,也有人拿她與阿湯哥當年的差異做比較,訝異她蒼老許多。

Kelly McGillis looks like the Eucharistic Minister at the 8:00am Mass. pic.twitter.com/9ex6j0UU19