我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

傑夫高布倫29年後重回侏羅紀 遇舊愛蘿拉不尷尬

記者蘇詠智╱綜合報導
傑夫高布倫回歸「侏羅紀世界：統霸天下」。(圖：UIP提供)
傑夫高布倫回歸「侏羅紀世界：統霸天下」。(圖：UIP提供)

「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World: Dominion)找回「侏羅紀公園」三位元老主角山姆尼爾(Sam Neill)、蘿拉鄧(Laura Dern)與傑夫高布倫(Jeff Goldblum)再度同台，傑夫坦言見到29年前的老搭檔，差點哭出來。被問到如果真的活在人與恐龍共存的世界，他能撐多久？他幽默回答：「我是個幸運兒，也許會很OK吧。」

傑夫高布倫因為長得高大、五官又非典型英俊小生，年輕時在電影裡大都扮演另類、詭異的角色，譬如「變蠅人」(The Fly)裡因實驗出意外、造成基因與蒼蠅結合的科學家，直到史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)在「侏羅紀公園」將他塑造成講話風趣的另外一種科學家形象，他才變成好萊塢大片「搞笑博士」型角色的第一把交椅。

提到29年前拍「侏羅紀公園」，和現在回來拍「侏羅紀世界：統霸天下」的不同，傑夫盛讚電影特效日新月異，當初他們只能對著空氣演戲。

傑夫第一場在「侏羅紀世界：統霸天下」和山姆、蘿拉的對手戲，就是要一起開車逃離某種威脅、讓車子衝下懸崖，三人很快找回29年前的默契。傑夫妙喻他們有點像是三人騎協力車，馬上就能齊心合力，好像當初殺青後立刻再繼續演下去，都沒離開過角色。

傑夫和蘿拉曾在「侏羅紀公園」上映後兩年開始交往，儘管戀情只維繫了兩年，現在還是互動友善、不會尷尬，與山姆尼爾在一起都會聊彼此的小孩，有一種溫馨的感覺，傑夫認為「侏羅紀公園」這部電影，改變了他的生命。

傑夫高布倫(左)與當年合演「侏羅紀公園」老搭檔再聚首。(圖：UIP提供)
傑夫高布倫(左)與當年合演「侏羅紀公園」老搭檔再聚首。(圖：UIP提供)

電影 好萊塢 恐龍

上一則

林瑞陽、張庭公司又挨告 明道也捲入 再發聲明維權

延伸閱讀

媽媽病危（五）

媽媽病危（五）
金馬獎「美國女孩」南加展映 直面無法躲避的文化衝突

金馬獎「美國女孩」南加展映 直面無法躲避的文化衝突

第25屆上海國際電影節 因疫宣布延期一年

第25屆上海國際電影節 因疫宣布延期一年
「捍衛戰士2」北美第二周票房 續稱霸

「捍衛戰士2」北美第二周票房 續稱霸

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

2022-05-31 10:15
安珀赫德在宣判前抵達法庭。(Getty Images)

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元

2022-06-01 16:02
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了