傑夫高布倫29年後重回侏羅紀 遇舊愛蘿拉不尷尬

傑夫高布倫回歸「侏羅紀世界：統霸天下」。(圖：UIP提供)

「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World: Dominion)找回「侏羅紀公園」三位元老主角山姆尼爾(Sam Neill)、蘿拉鄧(Laura Dern)與傑夫高布倫(Jeff Goldblum)再度同台，傑夫坦言見到29年前的老搭檔，差點哭出來。被問到如果真的活在人與恐龍 共存的世界，他能撐多久？他幽默回答：「我是個幸運兒，也許會很OK吧。」

傑夫高布倫因為長得高大、五官又非典型英俊小生，年輕時在電影 裡大都扮演另類、詭異的角色，譬如「變蠅人」(The Fly)裡因實驗出意外、造成基因與蒼蠅結合的科學家，直到史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)在「侏羅紀公園」將他塑造成講話風趣的另外一種科學家形象，他才變成好萊塢 大片「搞笑博士」型角色的第一把交椅。

提到29年前拍「侏羅紀公園」，和現在回來拍「侏羅紀世界：統霸天下」的不同，傑夫盛讚電影特效日新月異，當初他們只能對著空氣演戲。

傑夫第一場在「侏羅紀世界：統霸天下」和山姆、蘿拉的對手戲，就是要一起開車逃離某種威脅、讓車子衝下懸崖，三人很快找回29年前的默契。傑夫妙喻他們有點像是三人騎協力車，馬上就能齊心合力，好像當初殺青後立刻再繼續演下去，都沒離開過角色。

傑夫和蘿拉曾在「侏羅紀公園」上映後兩年開始交往，儘管戀情只維繫了兩年，現在還是互動友善、不會尷尬，與山姆尼爾在一起都會聊彼此的小孩，有一種溫馨的感覺，傑夫認為「侏羅紀公園」這部電影，改變了他的生命。