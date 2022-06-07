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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

捍衛戰士靈感源自雜誌文章 作者妻兒告續集侵權

中央社／紐約6日綜合報導
圖為「捍衛戰士：獨行俠」劇照。（美聯社）
圖為「捍衛戰士：獨行俠」劇照。（美聯社）

美國男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）1986年電影「捍衛戰士」（Top Gun）靈感源自一篇雜誌文章，作者的遺孀和兒子今天控告派拉蒙影業今年強檔續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）侵犯版權。

路透報導，根據在洛杉磯聯邦法院提出的訴狀，派拉蒙影業（Paramount Pictures）在發行「捍衛戰士：獨行俠」之前，未能向約納（Ehud Yonay）家族重新取得約納1983年一篇名為Top Guns的文章版權。

約納的遺孀蕭希（Shosh Yonay）和兒子尤瓦（Yuval Yonay）住在以色列，他們對派拉蒙影業提告，尋求金額不明的賠償，包含來自「捍衛戰士：獨行俠」的獲利，並擋下電影發行或拍更多續集。

派拉蒙影業在聲明中說：「這些指控無法律依據，我們會極力為自身辯護。」

「捍衛戰士：獨行俠」是今年最夯的強檔鉅片，北美票房累計2億9100萬美元，上映10天的全球總票房來到5億4860萬美元。

這部由約瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導的動作片獲得絕佳口碑，已經成為湯姆克魯斯北美票房第一高的作品，超越2005年「世界大戰」（War of the Worlds）的紀錄。

根據今天的訴訟，1986年版的「捍衛戰士」是出自1983年5月號加州雜誌（California magazine）的文章，派拉蒙影業先取得獨家電影版權再開拍成電影，甚至在電影片尾名單納入約納的名字。

但約納的家人表示，派拉蒙影業蓄意忽略版權於2020年1月回歸他們的過程，「蔑視」聯邦版權法。他們表示已在5月11日向派拉蒙影業寄存證信函，但對方在回應中否認續集是1983年文章的衍生作品。

他們表示，派拉蒙影業有關續集在版權回歸前就已「充分完成」製作的主張，是「不誠實地意圖」替自己找出一條免吃官司的出路。約納的家人說，續集是在2021年5月完成。

約納家族委任律師未立即回應置評請求。路透透過電話聯繫時，一名自稱是蕭希的女性說她兒子尤瓦婉拒置評。

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