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「捍衛戰士」成功復出 他喊話這系列也該回歸 網友贊成

記者蘇詠智／即時報導
「機飛總動員」中也有一群自以為帥氣的飛官。取材自imdb
「機飛總動員」中也有一群自以為帥氣的飛官。取材自imdb

湯姆克魯斯以距離首集推出相隔36年的「捍衛戰士：獨行俠」再創事業高峰，北美票房數字已經刷新他個人從影以來的紀錄，在台灣也即將成為今年度在台上映最賣座的電影，歐美媒體無不盛讚他是「最後一位電影巨星」，懷舊影迷因此多了許多的討論話題，甚至有其他暫別觀眾已久的系列影片，也跟著被憶起，意外成為網友敲碗想看到續集的目標。

曾經主演「男人兩個半」影集而走紅的美國男星強奎爾，日前在社群網站上寫道：「剛看完『捍衛戰士：獨行俠』，覺得是時候和查理辛重逢、合演『機飛總動員3』了。」這部由查理辛和他以及洛伊布里吉、凱瑞艾文斯、薇拉莉葛林諾等人主演的「機飛總動員」，是標準的諧諷名片搞笑劇，第一集主要的消遣對象正是「悍衛戰士」，第二集的調侃目標則是「第一滴血」系列，雖然很不正經，票房卻還不錯。片中查理辛扮演類似湯姆克魯斯的帥氣飛官，可是造型不輸人，角色卻被塑造得脫線、少根筋，強奎爾則演帶著厚厚眼鏡的大近視眼同袍，常因視力太差鬧笑話。

強奎爾的發文，也喚起了不少資深影迷的回憶，紛紛留言道：「『機飛總動員3』？好耶！」或是「『機飛總動員3』，拜託快點推出。」由於出品此系列的20世紀影業已經成為迪士尼集團的一分子，網友建議迪士尼不妨考慮考慮，拍成影音平台上獨家推出的續集也不錯。

查理辛（左一）掛帥的「機飛總動員」，是諧諷知名大片的搞笑喜劇。取材自imdb
查理辛（左一）掛帥的「機飛總動員」，是諧諷知名大片的搞笑喜劇。取材自imdb
強奎爾（中）在「機飛總動員」扮演大近視。取材自imdb
強奎爾（中）在「機飛總動員」扮演大近視。取材自imdb

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