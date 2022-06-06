MTV影視大獎／蜘蛛人、高校十八禁最風光 「她」又爆乳

珍妮佛洛佩茲爆乳上台領取「世代獎」。（路透）

代表普羅大眾口味的MTV影視大獎舉行頒獎典禮，全球狂賣、票房近19億美元的「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man：No Way Home）奪下最佳電影 獎，男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）也得到最佳電影演出獎，他雖然未能到場領獎，卻透過事先錄製的影片感謝觀眾支持。和他因為合作「蜘蛛人」系列影片假戲真做擦出愛火的女友辛蒂亞（Zendaya），在美國人氣更勝一籌，所主演的HBO大尺度影集「高校十八禁」（Euphoria）抱回最佳影集、最佳影集演出等4項獎，是典禮上的最大贏家。

「高校十八禁」突破美國校園劇的尺度，前後兩季都有正面全裸露三點的鏡頭，裡面的高中生除了開放的性行為外，嗑藥、喝酒等亦如家常便飯，雖然大多數主角都需要有程度不等的「犧牲」，卻開出熱烈的收視，女主角辛蒂亞也因此劇豋上艾美獎視后寶座，她又以此劇抱回一座MTV影視大獎「最佳影集演出獎」，和男友湯姆霍蘭德一樣，透過事先錄製的短片表達心中的感謝。

今年漫威影視作品仍然頗出風頭，除了和索尼聯手合作的「蜘蛛人：無家日」外，思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）因「黑寡婦」（Black Widow）獲得最佳英雄獎，打敗「007 生死交戰」（No Time To Die）丹尼爾克雷格（Daniel Craig）等男星，「洛基」（Loki）影集中的男女洛基加歐文威爾森（Owen Wilson）扮演的時間變異局探員聯手則拿下最佳團隊獎，讓本來各方看好的三代蜘蛛人合體意外敗北。以主演「哈利波特 」（Harry Potter）系列成名的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），則在「失落謎城」（The Lost City）轉型獲得觀眾肯定，得到最佳反派獎。

性感女王珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）今年獲頒「世代獎」，她也沒有讓粉絲失望，再度穿上引人矚目的深Ｖ爆乳裝，豐滿的上圍與事業線幾乎一覽無遺。搞笑演出大受歡迎的傑克布萊克（Jack Black）則得到「喜劇天才」特別獎，其他包括派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、樂壇最強新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）等也都有所斬獲。