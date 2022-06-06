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安珀赫德官司慘輸 沒了強尼 演藝事業難翻身

記者蘇詠智／綜合報導
安珀赫德被質疑除了「水行俠」，還有什麼著名演出？（取材自IMDb）
安珀赫德被質疑除了「水行俠」，還有什麼著名演出？（取材自IMDb）

美國女星安珀赫德（Amber Heard）在與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司中慘敗，不僅經濟狀況陷入危機，演藝事業更被看壞。根據專門報導名人與明星八卦的Page Six引述不具名影界人士說法：「除了『水行俠（Aquaman）』之外，她還有什麼著名演出？我不覺得她在好萊塢有熱門過，強尼戴普才讓她變得有意思了些。」沒了強尼，她想翻身只怕很困難。

強尼戴普打贏誹謗官司，從谷底翻身。（歐新社資料照片）
強尼戴普打贏誹謗官司，從谷底翻身。（歐新社資料照片）

在與強尼戴普結婚前，安珀雖然也已被好萊塢視為有潛力走紅的新星，可惜影視演出回響都很有限，直到和強尼戴普成了夫妻，知名度才迅速大開。

沒有強尼戴普的相關話題，她能否靠自己爭取到「水行俠」女主角的寶座？誰也不敢打包票。而今安珀和強尼徹底鬧翻，強尼在業界有一堆重量級好友，她更顯得勢單力孤，這幾年之內想要在大片扮演要角的機會微乎其微，小片裡的配角大概是她最有可能的位置。

目前安珀的處境應很難讓她樂觀，據估計，她目前身家頂多800萬美元。在群眾募資網站GoFundMe上，有一位署名金柏莉摩爾的網友，為她成立了募資網頁，希望籌到百萬美元，金柏莉在發起活動的原因中寫道，自己相信安珀，千萬元罰金根本超過她的經濟能力，只不過是加重對她的凌虐，希望大家有錢出錢幫幫安珀。不料在此活動上線沒兩天，「GoFundMe」火速將網頁撤下，擔憂是詐騙。

好萊塢 GoFundMe 八卦

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