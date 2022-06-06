女諧星凱西格里芬力挺安珀 強尼「臃腫酒鬼」
強尼戴普（Johnny Depp）打贏與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，各方預期他的演藝事業風光回歸之日不遠，安珀倒是前途堪慮。雖然目前還願意為安珀說好話的影圈人士少之又少，不過早先已經表明支持她的女諧星凱西格里芬（Kathleen Griffin）還是沒有動搖，就算安珀獲判要賠給強尼千萬美元，凱西仍然挺她到底，批評強尼戴普是個「臃腫的酒鬼」。
凱西格里芬曾經因為一張手提當時美國總統川普血淋淋斷頭模型的照片瘋傳網路，招來嚴重批評，她將強尼戴普比做川普，還嗆他的說話聲音、表情假到極點，不解為何有人會相信他。在公眾輿論幾乎一面倒向強尼時，她完全沒在怕。曾和安珀赫德合作過「水行俠」系列的動作男星杜夫朗格（Dolph Lundgren），則稱讚她工作時表現非常好，不但親切、對人員們很友善也平易近人。
不過，目前安珀的處境應很難讓她樂觀，據Page Six報導，她在強尼戴普之後結交的富豪舊愛馬斯克（Elon Musk），已經和她疏遠，彼此也沒有昔日那麼親近。
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