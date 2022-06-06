女諧星凱西格里芬力挺安珀 強尼「臃腫酒鬼」

凱西格里芬堅持自己對女性演藝同業的力挺。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）打贏與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，各方預期他的演藝事業風光回歸之日不遠，安珀倒是前途堪慮。雖然目前還願意為安珀說好話的影圈人士少之又少，不過早先已經表明支持她的女諧星凱西格里芬（Kathleen Griffin）還是沒有動搖，就算安珀獲判要賠給強尼千萬美元，凱西仍然挺她到底，批評強尼戴普是個「臃腫的酒鬼」。

凱西格里芬曾經因為一張手提當時美國總統川普 血淋淋斷頭模型的照片瘋傳網路，招來嚴重批評，她將強尼戴普比做川普，還嗆他的說話聲音、表情假到極點，不解為何有人會相信他。在公眾輿論幾乎一面倒向強尼時，她完全沒在怕。曾和安珀赫德合作過「水行俠」系列的動作男星杜夫朗格（Dolph Lundgren），則稱讚她工作時表現非常好，不但親切、對人員們很友善也平易近人。

不過，目前安珀的處境應很難讓她樂觀，據Page Six報導，她在強尼戴普之後結交的富豪舊愛馬斯克 （Elon Musk），已經和她疏遠，彼此也沒有昔日那麼親近。