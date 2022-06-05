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這女星堅持挺安珀 罵強尼「臃腫酒鬼」、綁馬尾的川普

記者蘇詠智／即時報導
凱西格里芬堅持自己對女性演藝同業的力挺。（路透資料照片）
凱西格里芬堅持自己對女性演藝同業的力挺。（路透資料照片）

強尼戴普打贏與前妻安珀赫德的誹謗官司，雖然目前還願意為安珀說好話的影圈人士少之又少，不過早先已經表明支持她的女諧星凱西格里芬(Kathy Griffin)還是沒有動搖，就算安珀獲判要賠給強尼千萬美金，凱西仍然挺她到底，批評強尼戴普是個「臃腫的酒鬼」。

凱西格里芬曾經因為一張手提前總統川普血淋淋斷頭模型的照片瘋傳網路，招來嚴重批評，她將強尼戴普比成「多了馬尾的」川普，還嗆他的說話聲音、表情假到極點，不解為何有人會相信他。在公眾輿論幾乎一面倒向強尼時，她完全沒在怕。

曾和安珀赫德合作過「水行俠」系列的動作男星杜夫朗格，則稱讚她工作時表現非常好，不但親切、對人員們很友善也平易近人。

然而專門報導名人與明星八卦的Page Six引述不具名影界人士說法：「除了『水行俠』之外，她還有什麼著名演出？我不覺得她在好萊塢有熱門過，強尼戴普才讓她變得有意思了些。」沒了強尼，安珀赫德想翻身只怕很困難。在於強尼戴普結婚之前，安珀雖然也已經被好萊塢視為有潛力走紅的新星，可惜影視演出迴響都很有限，直到和強尼戴普成了夫妻，知名度才迅速大開，兩人的離婚風波更讓她攀上巔峰。

沒有強尼戴普的相關話題，安珀能否靠自己爭取到「水行俠」女主角的寶座？誰也不敢打包票。而今安珀和強尼徹底鬧翻，強尼在業界有一堆重量級好友，她更顯得勢單力孤，這幾年之內想要在大片扮演要角的機會微乎其微，小片裡的配角大概是她最有可能的位置。

目前安珀的處境應很難讓她樂觀，據Page Six報導，她在強尼戴普之後結交的富豪舊愛伊隆馬斯克，已經和她疏遠，彼此也沒有昔日那麼親近。

強尼戴普打贏誹謗官司，從谷底翻身。（歐新社資料照片）
強尼戴普打贏誹謗官司，從谷底翻身。（歐新社資料照片）
安珀赫德在好萊塢的未來，各方都看壞。（路透資料照片）
安珀赫德在好萊塢的未來，各方都看壞。（路透資料照片）
杜夫朗格為合演「水行俠」系列的夥伴說好話。（路透資料照片）
杜夫朗格為合演「水行俠」系列的夥伴說好話。（路透資料照片）

川普 好萊塢 馬斯克

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