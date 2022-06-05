這女星堅持挺安珀 罵強尼「臃腫酒鬼」、綁馬尾的川普

凱西格里芬堅持自己對女性演藝同業的力挺。（路透資料照片）

強尼戴普打贏與前妻安珀赫德的誹謗官司，雖然目前還願意為安珀說好話的影圈人士少之又少，不過早先已經表明支持她的女諧星凱西格里芬(Kathy Griffin)還是沒有動搖，就算安珀獲判要賠給強尼千萬美金，凱西仍然挺她到底，批評強尼戴普是個「臃腫的酒鬼」。

凱西格里芬曾經因為一張手提前總統川普 血淋淋斷頭模型的照片瘋傳網路，招來嚴重批評，她將強尼戴普比成「多了馬尾的」川普，還嗆他的說話聲音、表情假到極點，不解為何有人會相信他。在公眾輿論幾乎一面倒向強尼時，她完全沒在怕。

here's @kathygriffin talking about the depp / heard verdict. she's a real one. pic.twitter.com/1ZNWI85L4J — caleb (@calebstark) June 1, 2022

曾和安珀赫德合作過「水行俠」系列的動作男星杜夫朗格，則稱讚她工作時表現非常好，不但親切、對人員們很友善也平易近人。

然而專門報導名人與明星八卦的Page Six引述不具名影界人士說法：「除了『水行俠』之外，她還有什麼著名演出？我不覺得她在好萊塢 有熱門過，強尼戴普才讓她變得有意思了些。」沒了強尼，安珀赫德想翻身只怕很困難。在於強尼戴普結婚之前，安珀雖然也已經被好萊塢視為有潛力走紅的新星，可惜影視演出迴響都很有限，直到和強尼戴普成了夫妻，知名度才迅速大開，兩人的離婚風波更讓她攀上巔峰。

沒有強尼戴普的相關話題，安珀能否靠自己爭取到「水行俠」女主角的寶座？誰也不敢打包票。而今安珀和強尼徹底鬧翻，強尼在業界有一堆重量級好友，她更顯得勢單力孤，這幾年之內想要在大片扮演要角的機會微乎其微，小片裡的配角大概是她最有可能的位置。

目前安珀的處境應很難讓她樂觀，據Page Six報導，她在強尼戴普之後結交的富豪舊愛伊隆馬斯克 ，已經和她疏遠，彼此也沒有昔日那麼親近。