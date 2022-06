這女星堅持挺安珀 罵強尼「臃腫酒鬼」、綁馬尾的川普

強尼戴普打贏與前妻安珀赫德的誹謗官司,雖然目前還願意為安珀說好話的影圈人士少之又少,不過早先已經表明支持她的女諧星凱西格里芬(Kathy Griffin)還是沒有動搖,就算安珀獲判要賠給強尼千萬美金,凱西仍然挺她到底,批評強尼戴普是個「臃腫的酒鬼」。

凱西格里芬曾經因為一張手提前總統川普 血淋淋斷頭模型的照片瘋傳網路,招來嚴重批評,她將強尼戴普比成「多了馬尾的」川普,還嗆他的說話聲音、表情假到極點,不解為何有人會相信他。在公眾輿論幾乎一面倒向強尼時,她完全沒在怕。

here's @kathygriffin talking about the depp / heard verdict. she's a real one. pic.twitter.com/1ZNWI85L4J